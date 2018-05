m-u-t AG: Weiterhin starke Wachstumsdynamik / 1. Quartal 2018 abermals deutlich über Vorjahresniveau DGAP-News: m-u-t AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis m-u-t AG: Weiterhin starke Wachstumsdynamik / 1. Quartal 2018 abermals deutlich über Vorjahresniveau 28.05.2018 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. m-u-t AG: Weiterhin starke Wachstumsdynamik / 1. Quartal 2018 abermals deutlich über Vorjahresniveau Wedel (Holst.), 28.05.2018 Die m-u-t AG hat erste, noch vorläufige Kennzahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2018 ermittelt (Vorjahreswerte in Klammern). Im Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.03.2018 wurde konzernweit ein Umsatz von ca. Mio. EUR 18,3 (Mio. EUR 16,4, + 12%) sowie ein EBIT von ca. Mio. EUR 3,3 (Mio. EUR 2,9, + 14%) erzielt. Auch bei gestiegenem Umsatz konnte somit die hohe EBIT-Marge von 18% gehalten werden. Die Gesellschaft bewertet das überproportionale Gewinnwachstum als Erfolg der ertragsorientierten Wachstumsstrategie des Konzerns. Die Umsatz- und Ergebnisbeiträge der im Mai 2018 zu 75% übernommenen Spectral Engines Oy, Helsinki sind in den Kennzahlen für das erste Quartal nicht enthalten. Gemäß der derzeitigen Prognose für das Geschäftsjahr 2018 der m-u-t AG erwarten die Vorstände Maik Müller und Fabian Peters bei einem Konzernumsatz von ca. Mio. EUR 66,0 bis 68,0 (Mio. EUR 60,7) ein EBIT von ca. Mio. EUR 10,0 (Mio. EUR 9,1). m-u-t AG Am Marienhof 2 D - 22880 Wedel www.mut.ag Rückfragen an: Jochen Fischer FISCHER RELATIONS Neuer Wall 50 D - 20354 Hamburg phone: + 49(0)40 822 186 380 fax: + 49(0)40 822 186 450 info@fischer-relations.de 28.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: m-u-t AG Am Marienhof 2 22880 Wedel Deutschland Telefon: +49 (0)4103 9308-0 Fax: +49 (0)4103 9308-99 E-Mail: info@mut-group.com Internet: www.mut-group.com ISIN: DE000A0MSN11 WKN: A0MSN1 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 689993 28.05.2018

