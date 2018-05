Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Indus Holding nach Zahlen von 74 auf 72 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Nach dem ersten Quartal befinde sich die Beteiligungsgesellschaft auf gutem Weg, die Jahresziele zu erreichen, schrieb Analyst Matthias Engelmayer in einer am Montag vorliegenden Studie. Wie in den Vorquartalen hätten die Aktivitäten im Bau- und Infrastrukturbereich überzeugt, während das Segment Fahrzeugtechnik die operative Marge belastet habe./tih/edh Datum der Analyse: 28.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-05-28/13:21

ISIN: DE0006200108