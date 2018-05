Berlin (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten. Am 22.05.2018 hat Aufsichtsrat Oliver Krautscheid ein Paket von rund 8.000 MOLOGEN-Aktien zum Kurs von 0,99 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 7.920,00 EUR entspricht. Wie das Unternehmen am 15.05.2018 mitteilte, hat es auch im ers ...

Den vollständigen Artikel lesen ...