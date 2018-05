Pressemitteilung der ABO Wind AG:

ABO Wind erzielt erneut Rekordergebnis

- Jahresüberschuss des Konzerns steigt auf 17 Millionen Euro

- Aktionäre erhalten 0,40 Euro Dividende je Aktie

- Fortschreitende Internationalisierung spiegelt sich im Abschluss wider

- Eigenkapital wächst auf 80 Millionen Euro

Im Geschäftsjahr 2017 hat der ABO Wind-Konzern einen Jahresüberschuss in Höhe von 17 Millionen Euro erwirtschaftet. Das Ergebnis übertrifft das bisherige Rekordjahr 2016, als 16,5 Millionen Euro erzielt worden waren. Der Umsatz ist auf 147 Millionen Euro gestiegen (2016: 122 Millionen Euro). Die Aktionäre des Unternehmens sollen mit einer Dividende von 0,40 Euro je Aktie am Erfolg partizipieren. So lautet der Verschlag von Vorstand und Aufsichtsrat bei der Hauptversammlung am 9. August. Die Ausschüttung erfolgt einen Tag danach. Der Geschäftsbericht 2017 findet sich im Internet unter: www.abo-wind.com/geschaeftsberichte.

