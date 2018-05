Berlin (ots) - Die PSI Automotive & Industry GmbH wurde von der Volkswagen Sachsen GmbH mit der Lieferung des Enterprise-Resource-Planning-Systems (ERP) PSIpenta beauftragt. Zukünftig kommt bei der Produktion des VW Cityskaters das Modul Auftragsmanagement zum Einsatz. Damit wird im Bereich der Elektromobilität ein weiteres Fahrzeug mit Unterstützung von PSI-Software produziert.



Das skalierbare ERP-System PSIpenta deckt durch seinen modularen Aufbau die Belange des Sonderfahrzeugbaus bereits in der Standardausprägung optimal ab und unterstützt etablierte Prozesse. Kleinere Konzerneinheiten können sich mit ihrer Organisation an die vorgedachten Prozessabbildungen anlehnen und damit kurze Projektlaufzeiten realisieren. Die PSI-Software ist neben dem Produktionsstandort St. Egidien in Sachsen bereits seit vielen Jahren im VW-Konzern im Bereich des Sonderfahrzeugbaus im Einsatz und in die Konzernlandschaft integriert.



Der Cityskater wird in St. Egidien produziert und ist das erste konkrete Fahrzeug aus dem VW-Programm der Mikromobilität, das noch dieses Jahr zu kaufen sein wird. Insbesondere Autofahrer und Pendler können so das Auto außerhalb der Stadt parken und die letzte Distanz mit dem E-Scooter direkt ins Zentrum fahren. Die Reichweite des dreirädrigen, klappbaren und damit kofferraumtauglichen Cityskaters beträgt etwa zwanzig Kilometer bei einer Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h.



Die auf der modernen, Java-basierten Technologieplattform des PSI-Konzerns basierenden Softwarelösungen werden bereits bei der Produktion der Elektrofahrzeuge Streetscooter und e.GO Life erfolgreich eingesetzt.



Der PSI-Konzern entwickelt und integriert auf der Basis eigener Softwareprodukte komplette Lösungen für die Optimierung des Energie- und Materialflusses bei Versorgern (Energienetze, Energiehandel, Öffentlicher Personenverkehr) und Industrie (Rohstoffgewinnung, Metallerzeugung, Automotive, Maschinenbau, Logistik). PSI wurde 1969 gegründet und beschäftigt weltweit mehr als 1.700 Mitarbeiter. www.psi.de



OTS: PSI AG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/7891 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_7891.rss2 ISIN: DE000A0Z1JH9



Pressekontakt: PSI Software AG Bozana Matejcek Konzernpressereferentin Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Tel. +49 30 2801 2762 Fax +49 30 2801 1000 E-Mail: BMatejcek@psi.de