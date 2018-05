Deutschland und die Schulden: Sind wir wirklich noch das Land der Sparer?

Deutschland und das liebe Geld: Insbesondere im Ausland gelten Deutschland und die Deutschen als Sparer und Knauserer. Nichts scheint den Deutschen wichtiger als die sprichwörtliche Mark unter dem Kopfkissen. In etwas weiterer Perspektive erhält dieses gutgemeinte Vorurteil nun neue Nahrung: Denn Deutschlands Staatsverschuldung sinkt deutlich schneller, als bislang angenommen wurde.

"Raus aus den Schulden!" - so lautet der Titel einer mehr oder weniger anspruchsvollen RTL-Sendung, in welcher der Schuldnerberater Peter Zwegat verschuldeten Menschen einen meist unliebsamen Weg aus der Ver- bzw. Überschuldung aufzeigt. Beispielhaft für den deutschen Durchschnittsbürger ist die Sendung aber gewiss nicht, denn viele Deutsche wissen sehr gut, was sie mit ihrem Geld anstellen.

Zwar ist Ende 2017 zum vierten Mal in Folge die Zahl der verschuldeten Deutschen gestiegen (6,9 Mio. Menschen, Stand: 1. Oktober 2017), die meisten Menschen in Deutschland verschulden sich aber - wenn überhaupt - ganz bewusst und kennen geeignete Wege wie kostengünstige Umschuldungen, damit Verschuldung nicht in Überschuldung resultiert.

