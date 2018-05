Die Bundesregierung will von Daimler-Chef Dieter Zetsche schnell Klarheit über das Ausmaß möglicher Diesel-Schummelsoftware in Mercedes-Benz-Fahrzeugen. Verkehrsminister Andreas Scheuer erklärte am Montag nach einem Treffen mit Zetsche, in einem vertieften Austausch solle ermittelt werden, wie viele Modelle genau betroffen seien. Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...