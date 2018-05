Sieht man von der früheren Beteiligung an einem Weingut ab, so hatte die Coca-Cola Company bisher keinen Kontakt zu alkoholischen Getränken. Nun aber bringt der Konzern in Japan das Getränk "Lemon-Do" auf den Markt, das je nach Version 3, 5 oder 7 Prozent Alkohol enthält.



Die Aktie der Coca-Cola Company notiert zurzeit rund 6 Prozent unterhalb der 200-Tage-Linie. Die jüngeren Kursziele verschiedener Banken liegen in der Region 48/49 Dollar bzw. rund 14 Prozent über dem aktuellen Kurs.



Helmut Gellermann, Bernecker Tagesdienst