Die DZ Bank hat den fairen Wert für Gerresheimer von 74 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Jahresstart sei auf operativer Ebene erwartungsgemäß verhalten ausgefallen, während der Nettogewinn von einem Einmaleffekt profitiert habe, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Geschäftsfelder seien aber durch Faktoren belastet worden, die sich im Jahresverlauf bessern sollten. Den neuen fairen Wert begründete Kürten mit Anpassungen an der Bewertungsskala./tih/gl Datum der Analyse: 28.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2018-05-28/16:23

ISIN: DE000A0LD6E6