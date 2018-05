München/Athen (ots) -



Bei den europäischen Rhetorik-Meisterschaften hat sich Steffen Grützki (47) aus München die Goldmedaille in der Kategorie "Deutschsprachige Bewertungsrede" gesichert.



In dem von Toastmasters International am vergangenen Wochenende in Athen veranstalteten Wettbewerb bekamen die Teilnehmer eine siebenminütige Rede präsentiert. Anschließend mussten sie innerhalb von fünf Minuten ihr Feedback vorbereiten, das sie dann vor einem internationalen Publikum präsentierten.



Dem Videomarketing-Berater aus München gelang dabei der überzeugendste Auftritt. Er punktete bei der Jury mit einem besonders hilfreichen, wertschätzenden und konkret umsetzbaren Feedback für den Erstredner.



"Es kommt vor allem darauf an, sich nicht zulange mit der Beschreibung der Schwächen des Redners aufzuhalten, sondern ihm sein Potential aufzuzeigen," sagt Steffen Grützki. "Wenn der Redner zum Beispiel stocksteif auf der Bühne stand, zeige ich ihm, wie er mit einem gezielten Wechsel seines Standpunkts die Aufmerksamkeit des Publikums besser aufrecht erhalten könnte. Wenn das auch noch passend zum Inhalt der Rede im richtigen Moment geschieht, unterstützt es die langfristige Wirkung der Rede beim Publikum enorm."



Nach mehreren Vize-Europameistertiteln, unter anderem in den Kategorien "Humoristische Rede" und "Stegreifrede", ist die Goldmedaille von Athen der bisherige Höhepunkt in der Rhetorik-Karriere des 47-jährigen: "Jeder kann lernen, überzeugender zu reden und zu präsentieren", so Grützki. "Ich habe das Handwerkszeug dafür bei meinen beiden Münchner Rhetorik-Clubs 'Rhetorenschmiede' und 'Speaker's Corner' bekommen. Bei den 14-tägigen Treffen können auch Gäste kostenlos reinschnuppern."



Bereits als früherer Radiojournalist und -moderator bei den Sendern SWR3 und B5 aktuell konnte Steffen Grützki seinen "rhetorischen Werkzeugkasten" gut verwenden. Inzwischen hilft er als Geschäftsführer von "Onlinevertreter.de" Unternehmern mit seinen Rhetorik-Tipps, vor allem wenn es um Videos geht.



"Unglaublich viele Menschen haben Scheu vor der Kamera. Ich zeige ihnen den Weg zu einem souveränen, überzeugenden und authentischen Auftritt. Dadurch können Unternehmer im Internet viel leichter Vertrauen aufbauen und Kunden gewinnen."



Die Preisverleihung erfolgte am vergangenen Samstag in Athen bei einer festlichen Gala mit 800 Gästen aus ganz Europa. Darunter auch der Präsident von Toastmasters International, Balraj Arunasalam, der der Non-Profit-Bildungsorganisation mit mehr als 350.000 Mitgliedern weltweit vorsteht.



Während seiner Europareise besucht Arunasalam am kommenden Wochenende auch München. Aus diesem Anlass findet am Sonntag ab 9.45 Uhr ein öffentliches Rede-Festival der Münchner Toastmasters-Clubs vor der Staatsoper am Max-Joseph-Platz statt.



