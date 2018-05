An der Börse sind die Sorgenfalten wieder deutlicher geworden. Nicht nur die Diskussionen um Dieselverbote und Manipulationsvorwürfe gegen Autohersteller bestimmten die Nachrichten. Auch die politischen Themen wollen nicht enden. Heute vermiest Italien den Anlegern den Start in die neue Woche, weil dort Neuwahlen drohen. Man sagt, Unsicherheit sei an der Börse nicht gerne gesehen, worauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...