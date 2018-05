Hannover (www.aktiencheck.de) - Das Office for National Statistics (ONS) hat inzwischen seine erste Vorausschätzung zur Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts in Großbritannien im zurückliegenden ersten Quartal bestätigt, so die Analysten der Nord LB. Demnach sei die britische Wirtschaftsleistung zum Jahresbeginn nur um magere 0,1% Q/Q angestiegen. Der nun etwas differenzierter ausgewiesene Datenkranz zeichne ein trübes Bild: Weder von der Binnennachfrage noch vom Außenbeitrag seien nennenswerte Impulse ausgegangen. Trotz der üblichen Saisonbereinigung sei das Expansionstempo aber offenbar auch durch Witterungseffekte gedämpft worden, was sich an entsprechenden Gegenbew ...

Den vollständigen Artikel lesen ...