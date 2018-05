Die DZ Bank hat den fairen Wert für Südzucker nach Zahlen von 13,10 auf 14,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Die endgültigen Resultate für das Geschäftsjahr 2017/18 seien wie angekündigt ausgefallen und die Ziele für 2018/19 bestätigt worden, schrieb Analyst Heinz Müller in einer am Montag vorliegenden Studie. Wegen der Akquisitionen im Spezialitäten-Segment, welche die starken Schwankungen des Hauptgeschäfts mit Zucker verringern sollten, habe er die Risikokomponente in seinem Bewertungsmodell gesenkt./gl/ajx Datum der Analyse: 28.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007297004