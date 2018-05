Medienmitteilung

Thun, 28. Mai 2018

410 Watt Rekordmodul mit Heterojunction-Solarzellentechnologie

Das CEA INES Team erzielt, in Zusammenarbeit mit Meyer Burger, einen Leistungsrekord von 410 Watt mit einem neuen Heterojunction 72-Solarzellenmodul.

Das Rekordmodul beinhaltet Heterojunctionzellen (HJT), die auf einer industrialisierten 2'400 wph Zellbeschichtungsanlage von Meyer Burger hergestellt wurden, welche Teil einer Pilotproduktionslinie von CEA INES ist, die HJT-Zellen mit einem durchschnittlichen Wirkungsgrad von 23.4% fertigt.

Im Rahmen der starken Partnerschaft zwischen CEA INES und Meyer Burger hinsichtlich der Heterojunction-Technologie wurde diese Rekordleistung möglich. Die Pilotproduktionslinie von CEA INES umfasst PECVD und PVD Produktionsanlagen von Meyer Burger. Das Rekordmodul wurde in Thun mit Meyer Burger SmartWire Verbindungstechnologie (SWCT) Produktionsequipment hergestellt, mit Material der neusten Generation von SWCT.

Das Resultat verdeutlicht das sehr grosse Potential der Heterojunction-Technologie und das 15-jährige Fachwissen des CEA INES Teams, welches durch die Partnerschaft mit Meyer Burger, als Anbieter von Photovoltaik-Produktionsanlagen, zusätzlich verstärkt wird.

Kontakte:

CEA

Tuline Laeser

Service informations médias

Tel.: +33 (0)1 64 50 20 97

tuline.laeser@cea.fr

Meyer Burger

Ingrid Carstensen

Head of Corporate Communications

Tel.: +41 (0)33 221 28 34

ingrid.carstensen@meyerburger.com

Über Meyer Burger Technology AG

www.meyerburger.com (http://www.meyerburger.com/)



Meyer Burger ist ein führendes und weltweit aktives Technologieunternehmen für innovative Systeme und Prozesse auf Basis von Halbleitertechnologien. Ihr Fokus liegt auf der Photovoltaik (Solarindustrie). Gleichzeitig setzt das Unternehmen seine Kompetenzen und Technologien auch in Bereichen der Halbleiter- und Optoelektronik-Industrie sowie in ausgewählten anderen Highend-Märkten für Halbleitermaterialien ein. Mit Präzisionsprodukten und innovativen Technologien hat sich das Unternehmen in den letzten zehn Jahren einen Spitzenplatz in der Photovoltaik erarbeitet und sich als internationale Premium-Marke etabliert.

Das Spektrum an Systemen, Produktionsanlagen und Dienstleistungen entlang der Wertschöpfungskette in der Photovoltaik umfasst die Prozesse Wafering, Solarzellen, Solarmodule und Solarsysteme. Durch den Fokus auf Kerntechnologien in der Wertschöpfungskette schafft das Unternehmen einen klaren Mehrwert beim Kunden und differenziert sich gegenüber den Konkurrenten.

Das umfassende Angebot wird durch ein weltweites Servicenetzwerk mit Ersatz- und Verschleissteilen, Verbrauchsmaterial, Prozesswissen, Wartungs- und Kundendienst, Schulungen und weiteren Dienstleistungen ergänzt. Meyer Burger ist in Europa, Asien und Nordamerika in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in China, Deutschland, Indien, Japan, Korea, Malaysia, Niederlande, Schweiz, Singapur, Taiwan und den USA. Gleichzeitig bearbeitet das Unternehmen auch intensiv die neuen PV Märkte in Südamerika, Afrika sowie im arabischen Raum. Die Namenaktien der Meyer Burger Technology AG sind an der SIX Swiss Exchange gelistet (Ticker: MBTN).

About CEA:

The French Atomic Energy and Alternative Energy Commission (CEA, Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives) is a public research agency involved in four major fields: defence and security, nuclear and renewable energy, technological research for industry and fundamental research.

Relying on acknowledged expert capabilities, the CEA takes part in setting up collaborative projects with a large number of academic and industrial partners. With 16,000 researchers and employees, it is a major player in European research and enjoys a growing presence on the world scene.

Find out more: www.cea.fr (http://www.cea.fr/)

About CEA-LITEN:

CEA-LITEN, composed of 1000 employees, is the institute of CEA dedicated to new energy technologies, focusing on four key areas: solar energy, batteries, hydrogen and fuel cells, and advanced materials, addressing electricity production, building, transport and mobile electronics as main markets.

R&D activities of CEA-LITEN for solar technologies are the heart of INES, major European centre dedicated to research, innovation and training on solar energy, and created with the backing of Savoie Departmental Council and Auvergne Rhône-Alpes.

Find out more: www.liten.fr/en (http://www.liten.fr/en)

www.ines-solaire.org (http://www.ines-solaire.org/)

