DAX-Anlegern fehlt die Wall Street, Lufthansa weiß zu überzeugen

Während sich Anleger zu Beginn der neuen Woche vor allem auf die undurchsichtige politische Lage in Italien und Spanien konzentrierten, konnten die US-Börsen keine Impulse liefern und für einen Umschwung sorgen. Dort fiel der Handel am heutigen Montag feiertagsbedingt aus.

Das war heute los. Zunächst sah es so aus, als würden die Marktteilnehmer mit Erleichterung auf die gescheiterte Regierungsbildung in Italien reagieren. Schließlich sollten nach den jüngsten Wahlen EU- und Euro-skeptische Politiker an der Spitze der drittgrößten Volkswirtschaft der Eurozone stehen. Allerdings sorgte die Einsicht, dass die politischen Verhältnisse in Rom bis zu möglichen Neuwahlen im September oder Oktober unsicher bleiben werden, dann offenbar doch für Ernüchterung. Zumal sich möglicherweise auch in Spanien eine Regierungskrise anbahnt.

Das waren die Tops & Flops. Mit einem zwischenzeitlichen Kursplus von mehr als 3 Prozent konnte die Lufthansa-Aktie (WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125) heute im DAX eine besonders gute Performance abliefern. Der Kranich-Airline kam der deutlich niedrigere Rohölpreis zugute. Außerdem bestellte das Luftfahrtunternehmen bei Airbus weitere sechs Flugzeuge des Typs A320neo und drei weitere A320ceo-Maschinen, was am Markt als ein positives Zeichen interpretiert wurde.

