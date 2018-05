Rückzieher von ursprünglichen Plänen - die publity AG hat heute beschlossen, den Beschlussvorschlag der Gesellschaft an die Gläubiger der Wandelanleihe 2015/20 (ISIN DE000A169GM5) aufgrund von Gegenwind aus den Gläubiger-Reihen in seiner bisherigen Form fallenzulassen und stattdessen in geänderter Fassung zur Abstimmung zu stellen. Die geänderte Beschlussvorlage soll kurzfristig veröffentlicht werden.

In der am Mittwoch beginnenden Abstimmung ohne Versammlung soll lediglich der gemeinsame Vertreter gewählt werden. Das Unternehmen hatte seinen Anleihegläubigern ursprünglich einen Umtausch der publity-Wandelanleihe in Erwerbsrechte auf eine neue Anleihe vorgeschlagen.

