DGAP-Media / 2018-05-29 / 06:46 *Unternehmen: Global Blockchain Technologies.* *WKN: *A2JST8 [1] *Anlass des Berichts: Update* *Empfehlung: Strong Buy* *Global Blockchain gründet Tochtergesellschaft zur Ausgabe des Laser Coins* Mit der heutigen News gibt Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] die Gründung der Tochtergesellschaft Laser Inc. für das kürzlich eingeführte LASER Network bekannt. Die Tochtergesellschaft soll sich speziell um die Ausgabe des neuen Laser Coins und der Organisation eines Servicenode-Netzwerks kümmern, dass das Blockchain-Netzwerk von Laser untermauert und dessen definierende Merkmale unterstützt *Tochtergesellschaft kümmert sich um Ausgabe des LASER Coins* Um Investoren einfachen Zugang zum neuen Laser Netzwerk zu ermöglichen, gibt die neu gegründete Tochtergesellschaft insgesamt 6,3 Millionen Aktien aus, die zu Blöcken von mindestens 100 Aktien erworben werden können. An diese Investoren wird dann auch anteilsmäßig die neu geschaffene Photon-Kryptowährung (Photons) des Laser Netzwerks ausgegeben. *Servicenodes erlauben Mitbestimmung bei der Entwicklung der neuen Kryptowährung* Um bei der zukünftigen Entwicklung des Laser Netzwerks und der dazugehörigen Kryptowährung Photon ein Mitbestimmungsrecht zu haben, können Investoren ein so genanntes Servicenode betreiben. Das bedeutet, dass mindestens 1.000 Aktien der Laser Inc. erworben werden müssen. Servicenode-Betreiber haben jeweils eine Stimme, um neue Mitglieder aufzunehmen und bestehende Mitglieder bei Laser zu halten. Zu einem späteren Zeitpunkt soll dann der Besitzt von Laser Inc. Aktien, nicht mehr Voraussetzung zum Betrieb eines Servicenodes sein. "Laser ist die dezentrale SWIFT-ähnliche Lösung, auf die die Blockchain gewartet hat", sagte Shidan Gouran, President und CEO des Unternehmens. "Da der Erfolg von Laser auf einer zuverlässigen Gruppe von Servicenode-Betreibern beruhen wird, vereinfacht unsere Gründung von Laser Inc. den Investitionsprozess und stellt sicher, dass finanzielle und informative Ressourcen zu Gunsten von Servicenode-Betreibern wie auch für alle Benutzer von Laser verfügbar sind". Um die positive Entwicklung des Laser Netzwerks auch weiterhin gewährleisten zu können, wurden 8 absolute Fachkräfte neu in den Beraterausschuss aufgenommen. *Natürliche Beschränkungen der Blockchain und Kryptowährungen durch LASER aufgehoben* Nach dem sehr schnellen Wachstum der Kryptowährungen mit einer Marktkapitalisierung von mehreren Milliarden Euro und dem immer größer werdenden Interesse an der Blockchain-Technologie, sind aufgrund technologischer Hürden immer mehr Beschränkungen entstanden. So dauerte es teilweise mehrere Tage, bis eine Bitcoin-Transaktion abgeschlossen werden konnte. Es war außerdem auch nicht möglich, Transaktionen zwischen zwei Blockchains direkt durchzuführen. Das bedeutet, man konnte nicht, wie es bei "normalen" FIAT Währungen z.B. über das SWIFT System möglich ist (Überweisungen in Fremdwährungen), z.B. Bitcoins in Ethereum ohne eine Börse (Drittanbieter) transferieren. *LASER macht genau dies jetzt möglich!* LASER ist eine Service-Layer-Technologie, die auf einem bestehenden Blockchain-Netzwerk arbeitet und dessen Funktionen erweitert. Durch die Standardisierung von Eigenschaften wie z.B. KryptoWallet-Nummern ist es für Benutzer einer Blockchain möglich, Transaktionen mit Benutzern einer anderen Blockchain ohne die Verwendung eines Fremdanbieteraustauschs durchzuführen. Dies hebt effektiv die Grenzen des Blockchain-Ökosystems auf und eröffnet ein weites Feld neuer Möglichkeiten "Viele verschiedene Währungen sind für die Kryptowelt sehr gut", sagt Shidan Gouran - Präsident von BLOC. "Jeder hat seine eigenen Attribute, die genauso einzigartig sind wie die einzelnen Benutzer-Basen. Jetzt, da sie über Blockchains abgewickelt werden können, können Transaktionen zwischen diesen Währungen stattfinden, als würden Sie US-Dollar für Euros handeln." *Weitere Projekte für 2018 in Planung* Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] arbeitet auch neben Laser Network weiterhin an neuen Projekten, die die Diversifikation des Unternehmens weg vom reinen Krypto Mining Unternehmen und hin zu einem Big Player im Blockchainbereich weiter vorantreiben. Hierbei sind äußerst interessante Vorhaben dabei, wie z.B. eine eigene Krypto-Börse. Global Blockchain (WKN A2JST8) [2] überprüft zurzeit über ein halbes Dutzend neuer Partnerschaften einschließlich Gespräche im Endstadium über eine Investition in eine Genetics-to-sale Cannabis-Blockchain-Plattform (Blockchain-Plattform zum Verkauf von Cannabis-Genetik). Des Weiteren ist eine Beteiligung am Start einer Börse für Security-Token sowie einer Utilities-Börse angedacht, sowie die Einführung eines Back-End-Zahlungssystems zur Schaffung von Funktionalität für die Projekte der Global Blockchain (WKN A2JST8) [2]. Fremdunternehmen könnten an diesem Zahlungssystem durch Partnerschaften in Zukunft beteiligt werden. *Durch die Gründung der Tochtergesellschaft Laser Inc. schafft Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *die Voraussetzungen zum erfolgreichen Start des Laser Netzwerks. So kann sich Laser Inc. voll und ganz auf die Ausgabe des Laser Coins "Photon2 und den Aufbau von Servicenodes als Grundlage des Laser Netzwerks konzentrieren.* *Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *treibt mit Hochdruck die Entwicklung der Laser Software voran und sieht darin auch die Zukunft der Blockchain Technologie. Des Weiteren versucht man sich durch Beteiligungen im Cannabis Sektor oder der Musikbranche als global Player im Blockchain Sektor aufzustellen. Im Moment kann kein anderes Unternehmen ein solch breites Spektrum wie Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *bieten.* *Wir gehen daher von einer Neubewertung der Global Blockchain *(WKN A2JST8) [2] *Aktie in den nächsten Wochen aus. Verpassen Sie also nicht die Chance, sich noch rechtzeitig zu positionieren!* LINK zu unserer Erstvorstellung mit allen Hintergrundinformationen! [3] True Research ist ein Produkt der BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf E-Mail: info@true-research.de * Webseite: https://true-research.de/ [4] *Rechtliche Hinweise/Disclaimer der BlackX GmbH* Diese rechtlichen Hinweise gelten für die Veröffentlichung und Tätigkeit der BlackX GmbH. Sie sind vor dem Lesen der Veröffentlichungen zur Kenntnis zu nehmen und sind anwendbar. *1. Allgemeine Angaben* Die Domain "True-Research.de" ist eine Marke der BlackX GmbH, Schwetzinger Str. 3, 69190 Walldorf. Die BlackX GmbH kann auch unter anderen Marken Veröffentlichungen vornehmen. BlackX GmbH hat ihre Tätigkeit als Ersteller von Anlagestrategieempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 34 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 oder von Anlageempfehlungen im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 Nummer 35 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, (bisher "Finanzanalysen") der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gemäß § 34c WpHG angezeigt. Die Pflichten der BlackX GmbH regeln sich primär nach den §§34b, 34c WpHG, der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958. *2. Vergütung und Hinweis auf mögliche und bestehende Interessenskonflikte:* Die BlackX GmbH erhält für die Vorbereitung, die Verbreitung und Veröffentlichungen ihrer Publikationen sowie für andere Dienstleistungen eine Vergütung. Diese Vergütung kann durch die Unternehmen über die die BlackX GmbH Informationen veröffentlicht, durch mit diesen Unternehmen verbundene Dritte oder sonstige Dritte, die ein Interesse in Bezug auf die besprochenen Unternehmen verfolgen, erfolgen. Dadurch besteht ein Interessenkonflikt BlackX GmbH. Dieser kann zunächst dadurch begründet werden, dass die BlackX GmbH im Interesse ihres Auftraggebers ihre Ausführungen vornehmen könnte. Die Auftraggeber oder ihnen nahestehende Personen bzw. Unternehmen können zum Zeitpunkt dieser Beauftragung Aktien des besprochenen Unternehmens halten und können daher an einer Kurs- und/oder Umsatzsteigerung interessiert sein. Sie können aber auch daran interessiert sein, dass der Kurs des besprochenen Unternehmens sinkt, wenn sie deren Aktien günstiger erwerben wollen. Durch die Besprechung des Unternehmens können jedenfalls der Aktienkurs des Unternehmens erheblich beeinflusst werden. Insbesondere wird auch durch Wertpapiertransaktionen der Aktienkurs der besprochenen Unternehmen maßgeblich beeinflusst. Dies gilt insbesondere, wenn es sich um Unternehmen handelt deren Aktien keine breite Marktkapitalisierung haben und bei denen nur ein enger Markt besteht. Hier können auch nur geringe Auftragsvolumen erhebliche Auswirkungen auf die Kurse haben. BlackX GmbH, deren Mitarbeiter oder Gesellschafter sowie Personen bzw. Unternehmen die an der Erstellung der Veröffentlichungen beteiligt sind können zum Zeitpunkt der Veröffentlichung direkt oder indirekt Aktien an dem Unternehmen über welche im Rahmen der Internetangebote berichtet wird. Dies ist regelmäßig der Fall. Dies begründet ebenfalls eine Interessenkollision. Solche Beteiligungen können erhöht oder verkauft werden, wobei insbesondere von einer erhöhten Handelsliquidität profitiert werden würde. Ein Kurszuwachs der Aktien der vorgestellten Unternehmen kann

