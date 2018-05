Instone Real Estate startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2018 - positiver Ausblick für 2018 bestätigt DGAP-News: Instone Real Estate Group N.V. / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Instone Real Estate startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2018 - positiver Ausblick für 2018 bestätigt 29.05.2018 / 07:30 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Instone Real Estate startet erfolgreich ins Geschäftsjahr 2018 - positiver Ausblick für 2018 bestätigt - Verbesserung der Umsatzerlöse im ersten Quartal 2018 um 32,8% auf rund EUR 34,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahreszeitraum (erstes Quartal 2017: EUR 26,2 Mio.) - Signifikanter Anstieg des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern (EBIT) um rund EUR 12,4 Mio. auf rund EUR 9,1 Mio. (erstes Quartal 2017 EUR -3,3 Mio.) - Hohe Stabilität des Projektportfolios: erwartetes Gesamtumsatzvolumen weiterhin bei rund EUR 3,4 Mrd.; weiterer Ausbau des Portfolios geplant - Positiver Ausblick für 2018 bestätigt: Umsatzerlöse von EUR 320 Mio. - EUR 330 Mio., adjusted EBIT von EUR 42 Mio. - EUR 48 Mio., Operative Performance von mehr als EUR 500 Mio. Essen, den 29. Mai 2018. Instone Real Estate Group N.V. (Symbol: INS, ISIN: NL0012757355) veröffentlichte heute ihre Geschäftszahlen für das erste Quartal des Jahres 2018. Das Unternehmen ist erfolgreich in das Geschäftsjahr 2018 gestartet und erfüllte die eigenen Zielvorgaben. Für das weitere Geschäftsjahr plant Instone Real Estate den eingeschlagenen Wachstumskurs weiter fortzusetzen. Kruno Crepulja, Chief Executive Officer von Instone Real Estate: "Die positive Entwicklung von Instone im ersten Quartal ist für uns die Bestätigung unserer Wachstumsstrategie, die wir im aktuellen Geschäftsjahr weiter vorantreiben werden. Unser klares Ziel ist es, unser Portfolio weiter auszubauen, um auch in Zukunft eine nachhaltig hohe Profitabilität und unsere erfolgreiche Position als ein führender börsennotierter Wohnentwickler sicherstellen zu können." Positive Entwicklung der Finanzkennzahlen im ersten Quartal 2018 Die Umsatzerlöse im ersten Quartal 2018 beliefen sich auf rund EUR 34,8 Mio. und stiegen damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32,8% (erstes Quartal 2017: EUR 26,2 Mio.). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag zum Ende des Berichtszeitraums bei rund EUR 9,1 Mio. und verzeichnete somit einen Anstieg von rund EUR 12,4 Mio. im Vergleich zum Vorjahr (erstes Quartal 2017: EUR -3,3 Mio.). Dabei wirkte sich die erstmalige Anwendung des International Financial Reporting Standard (IFRS) 15 zum 01. Januar 2018 mit einem Effekt von rund EUR 3,9 Mio. positiv auf das operative Ergebnis während der Berichtsperiode aus. Die Bilanzsumme ist im Vorjahresvergleich um rund EUR 111,7 Mio. auf EUR 677,5 Mio. gesunken (erstes Quartal 2017: EUR 789,1 Mio.). Ein wesentlicher Grund hierfür liegt ebenfalls in der Implementierung von IFRS 15 zum 01. Januar 2018 und den damit verbundenen notwendigen Anpassungen in der Bilanz. Entwicklung der Schlüsselkennzahlen Generell hängt die Entwicklung der Schlüsselkennzahlen je Quartal von der zeitlichen Planung der jeweiligen Projektumsetzung ab. Das Gesamtumsatzvolumen aller im Berichtszeitraum abgeschlossenen Verkaufsverträge betrug rund EUR 30,0 Mio. im Vergleich zu rund EUR 90,8 Mio. im ersten Quartal 2017. Im ersten Quartal wurden 75 Wohneinheiten fertiggestellt und übergeben. Das daraus resultierende Gesamtumsatzvolumen hat rund EUR 30,3 Mio. betragen; im Vergleich zu einem Gesamtumsatzvolumen von rund EUR 17,9 Mio. im ersten Quartal 2017. Zum Stichtag 31. März 2018 umfasste das Portfolio von Instone Real Estate insgesamt 45 Projekte mit mehr als 8.000 Wohneinheiten. Das erwartete Gesamtumsatzvolumen beträgt, wie schon im vierten Quartal 2017, weiterhin rund EUR 3,4 Mrd. und unterstreicht damit die Stabilität des Portfolios. Positiver Ausblick für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt Für das Geschäftsjahr 2018 bestätigt Instone Real Estate die positive Prognose. Das Unternehmen rechnet weiterhin mit Umsatzerlösen von EUR 320 Mio. - EUR 330 Mio. und einer operativen Performance von mehr als EUR 500 Mio., die sich aus den Umsatzerlösen und den bilanziellen Bestandsveränderungen der Vorräte zusammensetzt. Darüber hinaus prognostiziert Instone Real Estate ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern (adjusted EBIT) von EUR 42 Mio. - EUR 48 Mio. für das Geschäftsjahr 2018. Die Prognose berücksichtigt nicht die Effekte aus der Anwendung von IFRS 15. Die heute veröffentlichte Konzernquartalsmitteilung für das erste Quartal 2018 steht auf der Website der Gesellschaft unter der folgenden Adresse zum Download bereit: http://ir.en.instone.de/websites/instonereal/German/3100/berichte.html Über Instone Real Estate Instone Real Estate ist einer der deutschlandweit führenden Wohnentwickler. Instone entwickelt moderne, urbane Mehrfamilien- und Wohngebäude und saniert denkmalgeschützte Gebäude für Wohnzwecke. Instone entwickelt und vermarktet Wohnungen an Eigennutzer, private Kapitalanleger und institutionelle Investoren. In 27 Jahren konnten so über eine Million Quadratmeter entwickelt werden. Bundesweit sind rund 300 Mitarbeiter an acht Standorten tätig. Zum 31. März 2018 umfasste das Projektportfolio von Instone 45 Entwicklungsprojekte mit einem erwarteten Gesamtverkaufsvolumen von etwa EUR 3,4 Milliarden und mehr als 8.000 Einheiten. Die Marke "Instone" entstand 2017 durch den Zusammenschluss der formart GmbH & Co. KG und der GRK-Holding GmbH. Instone ist seit Februar 2018 im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Baumstraße 25 45128 Essen Deutschland

