Sixt SE: Sixt hält das bisherige hohe Wachstumstempo auch im ersten Quartal 2018 bei DGAP-News: Sixt SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung Sixt SE: Sixt hält das bisherige hohe Wachstumstempo auch im ersten Quartal 2018 bei 29.05.2018 / 07:31 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Sixt hält das bisherige hohe Wachstumstempo auch im ersten Quartal 2018 bei * Konzernumsatz wächst um rund 10 % auf 625,7 Mio. Euro - hohe Nachfrage in der Autovermietung im In- und Ausland * Ausgewiesenes Ergebnis vor Steuern (EBT) liegt einschließlich Ergebnis aus dem Verkauf der Beteiligung an DriveNow bei 244,2 Mio. Euro * Vorstand bestätigt den Ende April angepassten Ausblick auf das Gesamtjahr 2018 Pullach, 29. Mai 2018 - Der Sixt-Konzern hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres sein bereits hohes Wachstumstempo beibehalten und nochmals deutlich verbesserte Resultate bei Umsatz und Ergebnis erreicht. Bereinigt um das Ergebnis aus dem Verkauf der Beteiligung an DriveNow erreichte der internationale Mobilitätsdienstleister ein Quartalsergebnis vor Steuern (EBT) von 48,2 Mio. Euro, ein Anstieg um 30,9 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum. Dabei verzeichnete Sixt im Geschäftsbereich Autovermietung eine weiter gestiegene Nachfrage sowohl in Deutschland als auch im Ausland, verbunden mit einer entsprechend hohen Auslastung der Vermietflotte. Der Vorstand bestätigt nach dem außergewöhnlich guten Geschäftsverlauf die in der Börsenpflichtmitteilung vom 25. April 2018 angepassten Ziele für das Gesamtjahr 2018. Die Sixt SE veröffentlicht heute die Quartalsmitteilung zum 31. März 2018 auf ihrer Webseite unter http://ir.sixt.com im Bereich "Finanzberichte". Erich Sixt, Vorstandsvorsitzender der Sixt SE: "Das erste Quartal hat unsere Ergebniserwartungen übertroffen. Besonders erfreulich ist, dass es uns wiederum gelang, beim Ergebnis deutlich überproportional zum Umsatz zu wachsen. Volumenwachstum geht bei Sixt also nicht auf Kosten der Profitabilität. Im weiteren Jahresverlauf werden wir nicht nur unsere zahlreichen Expansionsmaßnahmen, vor allem im Ausland, fortführen. Wie angekündigt arbeiten wir intensiv an der weiteren Digitalisierung unserer Vermietflotte, um unseren Kunden vernetzte Mobilitätsservices aus einer Hand anzubieten." Wesentliche Konzern-Kennzahlen im ersten Quartal 2018 * Der Konzernumsatz stieg um 9,9 % auf 625,7 Mio. Euro nach 569,3 Mio. Euro im Q1 des Vorjahres. Der Zuwachs stammte hauptsächlich aus dem starken Wachstum der Autovermietung im Ausland. * Der operative Konzernumsatz (ohne die Erlöse aus dem Verkauf von Leasing-Rückläufern) wuchs um 10,1 % auf 543,0 Mio. Euro (Q1 2017: 493,2 Mio. Euro). * Die operativen Erlöse des Geschäftsbereichs Autovermietung stiegen um 11,0 % auf 425,4 Mio. Euro (Q1 2017: 383,2 Mio. Euro). Im Ausland nahm der Umsatz dabei um 15,2 % zu. Besonders positiv entwickelten sich die Sixt-Gesellschaften in USA, Frankreich, Spanien und UK. In Italien, seit Anfang 2017 neues Corporate-Land, weitete Sixt im bisherigen Jahresverlauf das Stationsnetz vor allem im Süden des Landes aus. In Deutschland wurde bei ebenfalls hoher Nachfrage ein Wachstum der operativen Erlöse um 6,6 % auf 198,9 Mio. Euro erreicht (Q1 2017: 186,6 Mio. Euro). * Die operativen Erlöse (ohne Verkaufserlöse) im Geschäftsbereich Leasing nahmen um 7,0 % auf 103,6 Mio. Euro zu (Q1 2017: 93,3 Mio. Euro). Die Sixt Leasing SE weist unverändert ein starkes Vertragswachstum vor allem im Privat- und Gewerbekundenleasing (Geschäftsfeld Online Retail) auf. * Das ausgewiesene Konzernergebnis vor Steuern (EBT) belief sich auf 244,2 Mio. Euro nach 36,8 Mio. Euro im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Darin enthalten ist der Ertrag in Höhe von 196,1 Mio. Euro aus dem im ersten Quartal erfolgten Verkauf des 50-%-Anteils an dem Carsharing Joint Venture DriveNow an den bisherigen Partner BMW Group. Bereinigt um dieses Ergebnis erreichte Sixt einen Anstieg des EBT um 30,9 % auf 48,2 Mio. Euro. Damit fiel das Ertragswachstum deutlich stärker aus als der Erlösanstieg. * Der Konzernüberschuss für das erste Quartal erreichte 214,6 Mio. Euro nach 25,6 Mio. Euro im Q1 2017. Investitionen Sixt steuerte in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres 69.700 Fahrzeuge (Q1 2017: 59.500 Fahrzeuge) mit einem Gesamtwert von 1,86 Mrd. Euro (Q1 2017: 1,61 Mrd. Euro) in die Vermiet- und Leasingflotte ein. Das entspricht einem Zuwachs von rund 17 % bei der Fahrzeugzahl und rund 15 % beim Investitionsvolumen. Ausblick Gesamtjahr 2018 Nach dem erfreulichen Verlauf des ersten Quartals und dem Geschäftsverlauf im zweiten Quartal hatte der Vorstand der Sixt SE am 25. April 2018 die Ergebniserwartungen für das Gesamtjahr 2018 nach oben angepasst und die bisherige Umsatzprognose bestätigt. Sixt geht davon aus, dass das Konzern-EBT im Gesamtjahr 2018 gegenüber dem Vorjahr deutlich steigen wird (2017: 287,3 Mio. Euro). Diese Aussage versteht sich ohne Berücksichtigung des Ergebnisbeitrags aus dem Verkauf der Anteile an DriveNow. Zuvor war der Vorstand von einem leicht steigenden Konzern-EBT ausgegangen. Beim operativen Konzernumsatz wird unverändert mit einer deutlichen Steigerung gegenüber dem Vorjahr gerechnet (2017: 2,31 Mrd. Euro). Kontakt: Frank Elsner Sixt Central Press Office Tel.: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 30 Fax: +49 (0) 89 / 99 24 96 - 32 E-Mail: pressrelations@sixt.com Der Sixt-Konzern auf einen Blick (Angaben nach IFRS; Rundungsdifferenzen möglich) Umsatzentwicklung Konzern Verände- rung in Mio. Euro Q1 Q1 in % 2018 2017 Operativer Umsatz 543,0 493,2 +10,1 Geschäftsbereich Vermietung 425,4 383,2 +11,0 Davon Vermietungserlöse 384,5 341,3 +12,6 Davon Sonstige Erlöse aus dem 40,9 41,9 -2,5 Vermietgeschäft Geschäftsbereich Leasing 199,3 185,1 +7,7 Davon Leasingerlöse 58,1 56,6 +2,7 Davon Sonstige Erlöse aus dem 59,5 53,4 +11,6 Leasinggeschäft Davon Umsatzerlöse Fahrzeugverkäufe Leasing 81,6 75,1 +8,6 Sonstige Umsatzerlöse 1,0 1,0 +6,2 Konzernumsatz 625,7 569,3 +9,9 Ergebnisentwicklung Konzern Verände- rung in Mio. Euro Q1 Q1 in % 2018 2017 Aufwendungen für Fuhrpark und 237,2 205,1 +15,6 Leasinggegenstände Personalaufwand 91,5 81,3 +12,5 Abschreibungen 123,1 115,7 +6,4 Saldo sonstige betriebliche -114,7 -121,4 -5,5 Erträge/Aufwendungen Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern 59,3 45,8 +29,4 (EBIT) Finanzergebnis 185,0 -9,0 >-100 Ergebnis vor Steuern (EBT) 244,2 36,8 >+100 Davon Geschäftsbereich Vermietung 39,6 25,6 +55,0 Davon Geschäftsbereich Leasing 8,0 8,5 -5,3 Ertragsteuern 29,6 11,2 >+100 Konzernüberschuss 214,6 25,6 >+100 Weitere Kennzahlen des Konzerns 31.03.2018 31.12.2017 Veränderung in % Bilanzsumme (in Mio. Euro) 5.040,8 4.491,0 +12,2 Vermietfahrzeuge (in Mio. Euro) 2.279,9 2.076,0 +9,8 Leasingvermögen (in Mio. Euro) 1.258,2 1.219,2 +3,2 Eigenkapital (in Mio. Euro) 1.390,6 1.177,9 +18,1 Eigenkapitalquote (in %) 27,6 26,2 +1,4 Punkte Q1 2018 Q1 2017 Veränderung in % Investitionen (in Mrd. Euro)1 1,86 1,61 +15,5 Durchschnittliche Anzahl der 110.100 102.200 +7,7 Vermietfahrzeuge (Konzern) Anzahl der Vermietstationen 2.251 2.243 +0,4 weltweit2 Anzahl der Leasingverträge zum 133.500 122.500 +9,0 31.03. (Konzern) 1 Wert der in die Vermiet- und Leasingflotte eingesteuerten Fahrzeuge 2 Inkl. Franchise-Länder 29.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Sixt SE Zugspitzstraße 1 82049 Pullach Deutschland Telefon: +49 (0)89 74444-5104 Fax: +49 (0)89 74444-85104 E-Mail: investorrelations@sixt.com Internet: http://ir.sixt.com ISIN: DE0007231326, DE0007231334 Sixt Vorzüge, DE000A1K0656 Sixt Namensaktien, DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020, DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022, DE000A2G9HU0 Sixt-Anleihe 2018/2024 WKN: 723132 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 690231 29.05.2018

ISIN DE0007231326 DE0007231334 Sixt Vorzüge DE000A1K0656 Sixt Namensaktien DE000A11QGR9 Sixt-Anleihe 2014/2020 DE000A2BPDU2 Sixt-Anleihe 2016/2022

AXC0038 2018-05-29/07:30