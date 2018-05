FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 30.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 29.05.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 30.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

ABR XFRA CA0679011084 BARRICK GOLD CORP. 0.026 EUR

7AG XFRA CA0011811068 AG GROWTH INTL INC. 0.132 EUR

CTJ1 XFRA BMG5320C1082 KUNLUN ENERGY CO. HD-,01 0.028 EUR

LGX1 XFRA BMG2113B1081 CN RES GAS GR.LTD. HD-,10 0.044 EUR

B44 XFRA BMG162521014 BROOKFIELD INFRASTRUCTURE 0.403 EUR

G7V XFRA BMG0129K1045 AIRCASTLE LTD. DL-,01 0.240 EUR

E4S XFRA BE0003822393 ELIA SYSTEM OPERA. SA/NV 1.134 EUR

B3K XFRA BE0003764785 ACKERMANS + VAN HAAREN 2.200 EUR

PL2 XFRA CA7005632087 PARK LAWN CORP. 0.025 EUR

C7J1 XFRA CA83179X1087 SMARTCENTRES REIT V.VTG 0.096 EUR

1NR XFRA CA6665111002 NORTHLAND POWER INC. 0.066 EUR

4OQ1 XFRA US00123Q1040 AGNC INV.CORP. DL-,001 0.154 EUR

3AL XFRA FR0013258662 ALD EO 1,50 0.550 EUR

EEP XFRA LU1291091228 BNPPE.-F.E./N.D.E.UEQDDIS 3.820 EUR

6LQ XFRA CA4296442060 HIGH ARCTIC EN. SVCS 0.011 EUR

6LT XFRA CA09076P1045 BIRD CONSTRUCTION 0.021 EUR

PIV XFRA US0625401098 BK OF HAWAII DL 2 0.515 EUR

ACCA XFRA US0393804077 ARCH COAL INC. A DL-,01 0.343 EUR

SW6 XFRA US85254J1025 STAGINDUTRIAL INC. DL-,01 0.102 EUR

7PS XFRA CA7397211086 PRAIRIESKY ROYALTY LTD 0.043 EUR

6BD XFRA CA05651W2094 BADGER DAYLIGHTING LTD 0.030 EUR

2AYA XFRA CA05329N1024 AUTOMOTIVE FINCO CORP. 0.011 EUR

SLE XFRA US8465111032 SPARK ENERGY INC.A DL-,01 0.155 EUR

636 XFRA CA82621K1021 SIENNA SENIOR LIV. 0.050 EUR

FVEN XFRA CA8908953034 TORC OIL + GAS LTD 0.015 EUR

RS3 XFRA CNE1000021L3 CHINA RAIL.SIG.+COM.C.YC1 0.020 EUR

2HF XFRA KYG211731024 CHINA HUIR.FIN.HOL.HD-,01 0.001 EUR

31K XFRA CA05277B2093 AUTOCANADA INC. 0.066 EUR

317A XFRA CA86083Q1019 STINGRAY DIGITAL GR. INC 0.036 EUR

TN1 XFRA US8803451033 TENNANT CO. DL-,375 0.180 EUR

RL1 XFRA US7496071074 RLI CORP. DL 1 0.189 EUR

C0Y XFRA CA14150G4007 CARDINAL ENERGY LTD 0.023 EUR

AY3 XFRA GB00BLP5YB54 ATLANTICA YIELD PLC DL-10 0.275 EUR

31F XFRA CA58457V5036 MEDICAL FACILITIES NEW 0.062 EUR

84A XFRA CA01163Q4007 ALARIS ROYALTY CORP.NEW 0.089 EUR