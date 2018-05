FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 29.05.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.05.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

30D XFRA KYG2752L1023 DAQING DAIRY HLDGS S

E7CD XFRA FR0012789949 EUROPCAR GROUPE SA A EO 1

DSY1 XFRA FR0000130650 DASSAULT SYS SA INH.EO0,5

EBO XFRA AT0000652011 ERSTE GROUP BNK INH. O.N.

ML2K XFRA DE000A2BPK91 MING LE SPORTS AG O.N.

0XI XFRA KYG982971072 XIABU.C.M.(C.)H.DL-000025

B4O1 XFRA US97382A2006 WINDSTREAM HLDGS DL-,0001

XT2A XFRA BMG1987Y1030 CCT FORTIS HLDG.LTD.HD-10

XFRA CA2292151081 CRYSTAL EXPLORATION INC.

7EL XFRA FR0012435121 ELIS S.A. EO 1,-

XFRA US21234W1036 CONTRAVIR PHARMACEUT.

BWGA XFRA CH0315966322 BELL FOOD GRP AG NA.SF0,5

5B4 XFRA CA10971P3060 BRIO GOLD INC.