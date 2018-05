Die Privatbank Berenberg hat Cancom von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 80 auf 94 Euro angehoben. Die IT-Dienstleister Bechtle und Cancom zeichneten sich durch ähnlich attraktive Geschäftsmodelle aus und dürften beide auch noch in den kommenden Jahren vom Cloud-Trend profitieren, schrieb Analyst Henrik Paganetty in einer am Dienstag vorliegenden Vergleichsstudie. Seit seiner Bewertungsaufnahme im vergangenen Oktober habe die Cancom-Aktie jedoch um fast 50 Prozent zugelegt und mittlerweile ihren fairen Wert erreicht, begründete er sein neues Anlagevotum./edh/tih

Datum der Analyse: 25.05.2018

ISIN DE0005419105

AXC0042 2018-05-29/07:44