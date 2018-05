FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - VERLUSTE DROHEN - Nach dem schwachen Wochenstart drohen dem Dax am Dienstag weitere Verluste: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex am Morgen 0,27 Prozent tiefer auf 12 829 Punkte. Tags zuvor war der Dax zwar kurz zurück über 13 000 Punkte geklettert, anschließend aber deutlich abverkauft worden. Die Erleichterung über das vorläufige Aus der populistischen Koalition in Italien war damit schnell verpufft. Nun droht eine Hängepartie bis zu Neuwahlen im Spätsommer, die aus heutiger Sicht dann eine echte populistische Wende in Italien bringen könnten.

USA: - KEIN HANDEL - Die US-Aktienbörsen blieben am Montag wegen des Feiertags "Memorial Day" geschlossen.

ASIEN: - IM MINUS - Die Märkte in Asien zeigen sich am Dienstag tiefer. So verzeichnen die Leitindizes in Japan, China und Hongkong jeweils Verluste zwischen 0,69 und 0,82 Prozent. Als wichtigster Grund gilt auch hier die politische Entwicklung in Italien.

DAX 12.863,46 -0,58%

XDAX 12.866,06 -0,43%

EuroSTOXX 50 3.482,64 -0,93%

Stoxx50 3.105,42 -0,38%

DJIA 24.753,09 -0,24%

S&P 500 2.721,33 -0,24%

NASDAQ 100 6.960,92 0,16%

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future Schlusskurs 161,97 0,50%

Bund-Future Settlement 161,93 0,02%

DEVISEN:

Euro/USD 1,1628 0,03%

USD/Yen 109,09 -0,30%

Euro/Yen 126,85 -0,27%

ROHÖL:

Brent 75,63 +0,33 USD

WTI 66,83 -1,05 USD

(Achtung: Die Veränderung ist zum Freitag, weil am Montag wegen eines Feiertags in den USA kein Settlement stattfand.)

