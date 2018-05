Ein Übernahmeangebot hat die Aktien von Grammer am Dienstag im vorbörslichen Handel nach oben schnellen lassen. Auf Tradegate stiegen die Papiere des Lkw-Zulieferers um 17,3 Prozent auf 60,20 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Montag. In der Spitze wurden sogar 60,85 Euro gezahlt. Der chinesische Großaktionär Ningbo Jifeng verhandelt mit Grammer über eine Komplettübernahme und bietet insgesamt 61,25 Euro je Aktie. Bislang hält der Investor gut ein Viertel der Grammer-Aktien.

Analyst Peter Rothenaicher von der Baader Bank stufte Grammer daraufhin von "Hold" auf "Buy" hoch, bezeichnete den Übernahmepreis jedoch als "ziemlich niedrig". Es gebe also Potenzial "für einen deutlich höheren Übernahmepreis". Sollte der Experte hiermit recht behalten, könnten Grammer-Aktien auf ein Rekordhoch steigen. Der höchste Kurs der Aktie datiert vom 26. April vergangenen Jahres bei 61,95 Euro.

Rothenaicher zufolge rechtfertigt die Aussicht auf steigende Margen in den kommenden Jahren eine höhere Bewertung der Papiere des Pkw-Innenausstatters. Ningbo Jifeng werde daher voraussichtlich einen höhere Aufpreis zahlen müsssen als die aktuell gebotene Prämie./bek/fba

ISIN DE0005895403

AXC0066 2018-05-29/08:50