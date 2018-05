Argos Soditic wird zu Argos Wityu DGAP-News: Argos Soditic GmbH / Schlagwort(e): Private Equity/Sonstiges Argos Soditic wird zu Argos Wityu 29.05.2018 / 09:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Paneuropäische Lower-Mid-Market Investmentgesellschaft unterstreicht Unabhängigkeit mit neuem Markennamen "Argos Wityu" - Neuer Name reflektiert enge Zusammenarbeit mit Management-Teams - Fokus liegt auf komplexen Beteiligungsmöglichkeiten und schwierigen Ausgangssituationen - Investmentpartnerschaft verwaltet und berät europaweit rund 1 Milliarde Euro unter anderem mit einem fünfköpfigen Team in Frankfurt und einem vierköpfigen Team in Genf - Hohes Investmenttempo des Ende 2017 aufgelegten und mit 520 Millionen Euro ausgestatteten Fonds Argos Euroknights VII Frankfurt am Main/Genf, 29. Mai 2018 - Die unabhängige paneuropäische Investmentgesellschaft Argos Soditic ändert ihren Namen in Argos Wityu und schlägt damit ein neues Kapitel in ihrer rund 30-jährigen Firmengeschichte auf: Argos Soditic wurde 1989 in Kooperation mit Maurice Dwek, dem Gründer der Bank Soditic etabliert. Maurice Dwek stand der Gesellschaft seither ohne operative Rolle sehr nahe und hielt einen kleinen Minderheitsanteil. Nach seinem Tod vor drei Jahren wurde die Verbindung zur Familie Dwek gelöst. Die Investmentgesellschaft setzt ihren erfolgreichen Weg nunmehr als unabhängige Partnerschaft fort und trägt diesem nun auch mit ihrem neuen Namen Argos Wityu Rechnung. Der neue Namenszusatz Wityu ist eine Abwandlung von "with you" und reflektiert die enge Zusammenarbeit mit den Management-Teams der von Argos Wityu in rund drei Jahrzehnten begleiteten insgesamt mehr als 75 Unternehmen. Auf diese Weise hat Argos Wityu eine einzigartige Investmentstrategie entwickelt, in deren Zentrum vor allem strategische und operative Verbesserungen sowie das Wachstum der Unternehmen im Vordergrund stehen und die nicht auf Financial Engineering basiert. Private Equity als Lösung komplexer Situationen Argos Wityu fokussiert sich auf Mehrheitsbeteiligungen an Unternehmen im unteren Mid-Market mit einem Unternehmenswert zwischen 25 und 200 Millionen Euro. Die von Argos Wityu verwalteten Fonds investieren zwischen 10 und 100 Millionen Euro als Eigenkapital und unterstützen bestehende (Buy-out) oder neu rekrutierte Management-Teams (Buy-in). Die Schwerpunkte liegen dabei auf komplexen Situationen wie dem Erwerb von Tochtergesellschaften oder Geschäftsbereichen größerer Konzerne (Spin-Offs und Carve-Outs), Unternehmen mit komplexen Organisationen oder schwierigen Gesellschafterstrukturen, der strategischen Neupositionierung sowie der Finanzierung von organischem oder externem Wachstum, die spezifisches Know-how, Fachwissen und Erfahrung sowie vor allem ausreichend interne Ressourcen während und nach der Transaktion erfordern. Seit seiner Gründung verfolgt Argos Wityu den Investitionsansatz einer nachhaltigen Wertsteigerung durch strategische und operative Verbesserungen sowie Wachstum und hat so in mehr als 75 mittelständische Unternehmen aller Branchen investiert. Die Partnerschaft verwaltet und berät ein Fonds-Volumen von rund einer Milliarde Euro. Zu den bekanntesten Investments gehören der Erwerb des Schweizer Schokoladenwaffelherstellers Kägi, die Privatisierung der Frachtoperationen der belgischen Staatsbahnen SNCB (heute Lineas), der Kauf des weltweit führenden Saxophonherstellers Selmer von der Gründerfamilie oder der Mehrheitserwerb des Schweizer Seilbahnherstellers BMF. Aktuell investiert Argos Wityu aus seinem im November 2017 mit einem Volumen von 520 Millionen Euro geschlossenen Fonds Euroknights VII, der damit seinen Vorgängerfonds Euroknights VI um 30 Prozent übertrifft. Die Investorenbasis des Fonds ist international, rund 60 Prozent der Zusagen stammen von außerhalb Europas. Der Fonds wird zu mehr als 80 Prozent von großen institutionellen Investoren unterstützt. Das Team hat bereits sechs Transaktionen aus diesem Fonds getätigt und das Kapital des Euroknights VII bereits zu 37 Prozent investiert. Auch in Deutschland verfolgt das Team von Argos Wityu seit 2016 Investmentopportunitäten im Rahmen von komplexeren Beteiligungsmöglichkeiten und schwierigen Ausgangssituationen (wie beispielsweise Management-Transitions, Buy-ins, Spin-offs oder komplexe Carve-Outs). Lokale Präsenz und paneuropäische Aufstellung ermöglicht enge Zusammenarbeit mit Management-Teams Mit Büros in Paris, Brüssel, Mailand, Luxemburg, Genf und seit 2016 auch in Frankfurt am Main stellt Argos Wityu die lokale Präsenz sicher, um die Begleitung von Portfoliounternehmen bei komplexeren Beteiligungssituationen vertrauensvoll begleiten, eine schnelle Entscheidungsfindung ermöglichen sowie eine internationale Expansion der Unternehmen unterstützen zu können. Das fünfköpfige Team in Frankfurt am Main steht ebenso wie das vierköpfige Team in Genf unter der Leitung von Frank Hermann, der zuvor Gründer und Managing Partner von DI Kapital in Frankfurt und 13 Jahre lang als Partner für Electra/Cognetas tätig war. Gemeinsam betreuen die beiden Teams Portfoliounternehmen und Transaktionen in der gesamten DACH-Region. Argos Wityu gehört in der Schweiz zu den führenden Private Equity-Investoren mit Büro in Genf. Frank Hermann, Partner und Leiter des DACH-Bereichs der Gruppe, sagte: "Unsere Investitionsphilosophie basiert auf einem unternehmerischen Ansatz. Wir unterstützen Unternehmer und Management-Teams bei der Umsetzung ihrer Expansions- und Transformationspläne. Dies spiegelt sich in unserer Anlagestrategie wider, die sich auf Expansion, Innovation, Transformation und nicht auf Financial Engineering konzentriert. Unsere Grundwerte von Transparenz, Vertrauen und Unternehmergeist bleiben die gleichen. Der neue Markenname soll unsere Art, komplexe Situationen in enger, vertrauensvoller Zusammenarbeit mit Management-Teams zu lösen, künftig noch besser nach außen tragen." Über Argos Wityu Argos Wityu wurde im Jahr 1989 als Argos Soditic gegründet und ist eine unabhängige, paneuropäische Investmentgesellschaft mit Büros in Brüssel, Frankfurt, Genf, Luxemburg, Mailand und Paris. Argos Wityu fokussiert sich auf Management Buy-Outs, Buy-Ins und Spin-Offs bei kleinen und mittelgroßen Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 25 und 200 Millionen Euro. Die von Argos Wityu beratenen Fonds investieren in Mehrheitsbeteiligungen mit Eigenkapitaltickets zwischen Euro 10 und 100 Millionen. Seit der Gründung hat Argos Wityu sieben Fonds aufgelegt und mehr als 75 Transaktionen durchgeführt. Dabei liegt der Fokus auf Wachstum und Transformation und weniger auf einer hohen Verschuldung. Die Gruppe hat einen sehr guten Track-Record im Bereich komplexer sowie unkonventioneller Off-market-Transaktionen aufgebaut, in denen die Kombination aus Internationalität und lokaler Präsenz von Argos Wityu zur Entwicklung von kleinen und mittleren Unternehmen beigetragen hat. Der aktuelle Argos Fonds VII (520 Millionen Euro), welcher Ende 2017 aufgelegt wurde, hat bereits sechs Transaktionen getätigt und ist bereits zu mehr als 37 Prozent investiert. Für weitere Informationen: http://argos.wityu.fund Ihr Ansprechpartner bei Argos Wityu: Frank Hermann, Partner Neue Mainzer Str. 52-58, 60311 Frankfurt am Main Tel. +49 69 5977217 44 fhe@argos.fund Pressekontakt für Argos Wityu: Charles Barker Corporate Communications Kornelia Spodzieja, Jan P. Sefrin Tel. +49 69 79 40 90-40 /-26 E-Mail kornelia.spodzieja@charlesbarker.de, jan.sefrin@charlesbarker.de 29.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 690283 29.05.2018

AXC0074 2018-05-29/09:06