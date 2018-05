Wird der deutsche Mittelständler Grammer chinesisch? An sich wurde Ningbo Jifeng ins Boot geholt, um Grammer vor einer feindlichen Übernahme durch die Prevent-Gruppe zu schützen. Jetzt wollen die Chinesen Grammer ganz schlucken. Ningbo Jifeng bietet 60 Euro plus der vorgeschlagenen Dividende von 1,25 Euro je Aktie. "Die Grammer AG prüft im besten Unternehmensinteresse strategische Handlungsoptionen und wird den Kapitalmarkt und die Öffentlichkeit über den Fortgang der Verhandlungen entsprechend den rechtlichen Anforderungen informieren", heißt es in einer Pressemitteilung von Grammer.

Den vollständigen Artikel lesen ...