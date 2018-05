Der Assetmanager C-Quadrat expandiert nach Frankreich. Das Unternehmen übernimmt 51 Prozent der Anteile an Advenis Investment Managers, mit Sitz in Paris. 49 Prozent verbleiben bei den bestehenden Aktionären, Advenis S.A. "Mit dieser Akquisition wollen wir das kontinuierliche Wachstum des C-Quadrat Kerngeschäfts vorantreiben und gleichzeitig regional diversifizieren. Wir freuen uns, in Advenis einen erfahrenen Partner gefunden zu haben, der den französischen Markt kennt und über einen ausgezeichneten Track-Record verfügt", sagt C-Quadrat Vorstand Carlos Mendez de Vigo. Der französische Markt ist, mit einem Volumen von etwa 3,5 Billionen Euro, der drittgrößte Europas. C-Quadrat möchte zusätzlich zu den Produkten von...

