Die Wiener Fondsgesellschaft C-Quadrat Investment AG expandiert in Frankreich und übernimmt dort 51 Prozent an der Advenis Investment Managers mit Sitz in Paris. Die Firma wurde 1997 als Tochter der Advenis Group gegründet und zählt mehr als 30 Mitarbeiter, darunter 16 Portfoliomanager mit durchschnittlich 12 Jahren Erfahrung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...