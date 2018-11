Berlin/Paris (ots) -



+ Der Betreiber von Pflege- und Senioreneinrichtungen wird Teil von Maisons de Famille + Axel Hölzer führt mit bewährtem Management Expansionsstrategie weiter



Die Dorea Familie, mittelständischer Betreiber von Pflege- und Senioreneinrichtungen, ist gestern von der französischen Groupe Maisons de Famille (MdF) mehrheitlich gekauft worden. MdF gehört zu Creadev, der strategisch und langfristig orientierten Investmentgesellschaft der Mulliez-Familie und besitzt in 35 Ländern weltweit Unternehmen in verschiedenen Dienstleistungsbranchen. MdF bewirtschaftet auch 84 Pflegeeinrichtungen in Frankreich, Italien und Spanien mit derzeit insgesamt 10.950 Betten. Dorea hat 23 Zukäufe in den letzten drei Jahren realisiert und betreibt aktuell 58 Pflegeeinrichtungen mit 5.500 Betten und sieben ambulante Pflegedienste mit 900 Plätzen. Insgesamt werden 4.100 Mitarbeiter einen für 2018 prognostizierten Umsatz von rund 200 Millionen Euro erwirtschaften. Mit dem Kauf löst MdF die Quadriga Capital Private Equity Fund IV LP als Hauptgesellschafter ab. Quadriga Capital hat seit Gründung von Dorea in 2015 das dynamische Wachstum des Unternehmens begleitet. Zukäufe und Investitionen sowie die Optimierung von Managementabläufen in den Einrichtungen führten zu einer signifikanten Wertsteigerung der Gruppe. Axel Hölzer bleibt weiterhin Geschäftsführer und Mitgesellschafter. Über den Kaufpreis wurde zwischen den Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt kartellamtlicher Prüfung.



Das Management von Dorea genießt das uneingeschränkte Vertrauen von MdF. "Durch die Partnerschaft mit MdF werden wir Teil eines auf Langfristigkeit ausgerichteten Familienunternehmens. Die Weiterentwicklung unseres Unternehmens wird auch im Interesse der uns anvertrauten Senioren und Mitarbeiter fortgesetzt", so Hölzer. "Mulliez ist eine Unternehmerfamilie in fünfter Generation, die eine nachhaltige Entwicklung und das qualitative Wachstum von Dorea fördern wird. Philosophie von MdF ist es, Marke und Strategie im vom Management der jeweiligen Landesgesellschaften eigenständig weiterentwickeln zu lassen."



Der Dank von Hölzer und seinen Mitarbeitern gilt Quadriga Capital für die stets vertrauensvolle und partnerschaftliche Zusammenarbeit: "Seit der Gründung von Dorea haben wir gemeinsam eine beeindruckende Reise unternommen, die jetzt ihren erfolgreichen Abschluss gefunden hat." Dr. Alexander Friedrich, Partner der Quadriga Capital Eigenkapitalberatung: "Mit MdF hat die Dorea Familie den idealen Partner gefunden, um die langfristige und nachhaltige Weiterentwicklung der Gruppe zu begleiten. Die äußerst vertrauensvollen Gespräche mit MdF in den letzten Wochen haben eindrucksvoll gezeigt, dass beide Unternehmen die gleichen fürsorglichen Wertmaßstäbe anlegen. "



MdF Vorstandsvorsitzender Philippe Tapié: "MdF freut sich, die Dorea Familie in unserer Gruppe willkommen zu heißen. Wir teilen die gleichen Ambitionen mit dem Management und Team von Dorea. Wir wollen nicht nur qualitativ hochwertige Dienstleistungen für unsere Bewohner erbringen, sondern das Unternehmen zu einem Vorbild in der Pflegebranche entwickeln. Ich danke Axel Hölzer und Alexander Friedrich für das Vertrauen, das wir die besten Partner sind, um die Dorea Familie weiterzuentwickeln."



