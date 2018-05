Die Deutsche Bank hat das Kursziel für die Aktien des Fotodienstleisters Cewe von 84 auf 94 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Hold" belassen. Die Geschäfte mit fotografischen Auftragsarbeiten blieben die tragende Säule des Umsatzwachstums, schrieb Analystin Franziska Eckersberger in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im ersten Quartal habe im Wesentlichen nur diese Sparte zum Erlöswachstum aus eigener Kraft beigetragen. Derweil bewegten sich die Markterwartungen bereits am oberen Rand der Unternehmensprognosen./la/tih Datum der Analyse: 28.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2018-05-29/10:19

ISIN: DE0005403901