Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-05-29 / 10:07 Explosiv: Nitinat Minerals WKN: A1194N gibt in Bälde News bekannt- Commodity-Experte verrät: Dieser Wert steht auf der Watchlist führender Investmenthäuser-JETZT unbedingt einsteigen, Rallye liegt förmlich in der Luft! Wird das hauseigene Carscellan Projekt a la longue der benachbarten West Timmins Weltklasseliegenschaft von Tahoe Resource den Rang ablaufen? Das ist die größte Goldspekulation seit langem! Aktie völlig ausgebombt- Rebound wird bombastisch sein: 400% in 2 Monaten? Darauf setzen nun die Profis! STRONG BUY Liebe Leserinnen, Liebe Leser, wir wenden uns an Sie mit der dringenden Bitte, sich im Interesse Ihres Portfolios keine Zögerlichkeiten mehr zu erlauben! Wie uns der renommierte kanadische Goldexperte Brian Cruikshank am Wochenende per Telefon mitgeteilt hat, gilt die Aktie der Nitinat Minerals *WKN: A1194N *unter Insidern als extrem heißer Play, immer öfter tauche der Titel auf der Watchlist führender Investmenthäuser in Kanada auf. Das kommt nicht von ungefähr: Cruikshank könnte mit seinem Hinweis Recht haben, denn Nitinat Minerals hat im Small Cap Segment Einzigartiges zu bieten! Die Aktie geriet in den zurückliegenden Wochen ins Visier strategisch orchestrierter Shortangriffe, der Kurs fiel ins Bodenlose, doch die Rechnung der Shorties geht nicht mehr auf: Wenn in Kürze professionelle Rohstoffadressen massiv ihre Positionen aufstocken, werden die Shortseller gnadenlos rasiert! Wie wir bereits in der vorigen Woche erläutert haben, ist der SellOff bei 0,08 EUR zum Erliegen gekommen. Tiefer wird es wohl nicht mehr gehen. Auf der Oberseite ist die Phantasie jedoch grenzenlos. Verpassen Sie die anstehende Eindeckungsrallye jetzt auf keinen Fall, denn was sich hier abzeichnet, haben Sie vermutlich als Trader noch nie gesehen. Wenn Anfang Juni die Explorationsresultate vom Carscellan Projekt vorliegen werden, gibt es, vorausgesetzt die Ergebnisse sind so erfreulich wie wir es erwarten, einen Kauftsunami der Mega-Klasse. *Wird das Jahreshoch im Juni erneut angelaufen? * Dann könnte man innerhalb weniger Stunden das Jahresverlaufshoch von 0,34 EUR wieder sehen, hier gibt es demnach eine *Vervierfachungschance* vom heutigen Kurs aus betrachtet. Doch dort wäre erst der Startpunkt für die richtige Aufwärtsbewegung zu verorten, die wegen der voraussichtlich exzellenten Fundamentals extrem steil verlaufen sollte. Nitinat ist ein Nebenwert mit immensem Hebel, für risikoaffine Spekulanten der beste Turnaroundtitel im Goldsektor überhaupt. Wenn sich nun durch das soeben in Gang gebrachte Working Program herausstellen sollte, dass die Mineralisierungsstrukturen des zu 100% im Besitz der Firma befindlichen Carscellan-Projektes auffallende geologische Ähnlichkeiten zu Tahoes West Timmins Mine aufweisen, wird ein massiver Angleichungsprozeß im Aktienkurs die zwingende Folge sein. Eine Vervielfachung in kurzer Zeit auf eine Marktkapitalisierung von 140 Mio EUR (aktuell 3 Mio EUR) wäre dann nur konsequent, das eigentliche Upside ist natürlich in einem derartigen Fall weitaus höher. Tahoe Resources ist ein Milliardenkonzern. Die Carscellan Goldliegenschaft befindet sich nur 7 km nördlich von Timmins West! Zum 1. Januar 2016 betrugen die Mineralressourcen für Timmins West insgesamt 5,8 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 4,87 g / t, davon 903.000 Unzen Gold in der Indizierten Kategorie und 2,7 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Goldgehalt von 5,0 g / t, davon 429.000 Unzen Gold in der abgeleiteten Kategorie. *Wird Nitinats Carscellan Liegenschaft ebenfalls eine Weltklasseressource? Vieles spricht dafür! * Die infrastrukturellen Voraussetzungen für den Goldabbau in der kanadischen Timmins Region, dem Elefantenland für Edelmetallproduktion in Nordamerika (wir berichteten häufig), sind exzellent, alle Landwege sind hervorragend erschlossen, das Equipment ist vorhanden, Arbeitskräfte können rasch rekrutiert werden, die Jurisdiktion ist ausgesprochen minenfreundlich. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass auch die Abbaukosten vergleichsweise niedrig sein werden. Man spricht schon von maximal 600 Dollar/Unze, was bereits beim aktuellen Goldpreisniveau sehr profitabel wäre. Da renommierte Experten unisono von steigenden Goldpreisen ausgehen, dürfte das eigentliche Upside viel renditeträchtiger sein. *Die zweite Lagerstätte kann den Ausschlag geben!!!!!! * Die zweite große Lagerstätte der Gesellschaft, Nitinats Jasper-Claims, sind ein Frühphasen-Kupfer- und Sulfidmetall-Projekt, das sich noch in der Anfangsphase seiner Erkundung befindet. Es wurden Oberflächenkartierungen sowie eine magnetische Luftuntersuchung durchgeführt, Kernbohrungen oder andere geophysikalische Analysen werden geplant. Luftaufnahmen haben große Oberflächenvorkommen von Kupfer nahegelegt und die Existenz der erfolgreichen Myra Fall Mine auf Vancouver Island bestärkt die Vermutung, dass möglicherweise die Jasper Claims, die sich in geringer Entfernung befinden, eine ähnlich bedeutende Ressource darstellen können. Die Jasper Claims befinden sich im Inland der Westküste von Vancouver Island, B.C. ungefähr 60 Meilen nordwestlich von Victoria, in der Gegend von Nitinat Creek. Die Umgebung ist bergig, bewaldetes Gebiet, das durch Straßen infrastrukturell gut zugänglich ist. Die Myra Falls-Mine ist eine untertägige Bergbaulagerstätte, die Zink, Kupfer, Gold und Silber produziert. Derzeit wird in mehr als 700 Metern unter Tage abgebaut. Die Mine ist seit über 30 Jahren in Betrieb. Bei voller Produktion beschäftigt sie 350 Arbeiter. Eine Mine von dieser Größenordnung ist beachtlich. Sollte sich erweisen, dass die Jasper Claims über ein ähnliches Potential verfügen, müsste die Aktie von Nitinat sofort einen preislichen Angleichungsprozeß durchlaufen. Wir reden hier von gewaltigen Steigerungen. Wir gehen in unserer Redaktion intern schon Wetten ein, welche Explorationsresultate zuerst vorliegen werden- die vom Carscellan Projekt aus Ontario, die für Juni angekündigt wurden oder die von den Jasper Claims. Wie auch immer- der hauseigene Wettbewerb der beiden Lagerstätten tut der Firma extrem gut!!! Kein Wunder, dass im Fokus der Börsenspekulanten jetzt schon die mögliche Größenordnung einer neuen Finanzierungsrunde steht und hinter vorgehaltener Hand bereits Übernahmegerüchte kursieren, die auf eine Akquisition Nitinats durch einen Major abzielen. *Investmentprimus JP Morgan bullish für Gold* Nitinat dürfte erheblich von einem am Horizont als Silhouette sich konturierenden Goldpreisboom profitieren. Die US-Investmentbank JP Morgan gibt eine ungewöhnlich positive Goldpreis-Prognose ab und liefert dazu zahlreiche empirisch begründete Argumente. Wie US-Finanzmedien berichten, hat sich JPs Leiter der Devisen- und Rohstoffanalyse, Luis Oganes, in einem aktuellen Report der US-Investmentbank sehr positiv über die Kursaussichten des Edelmetalls geäußert. Darin heißt es, man sei nicht überrascht, wenn der Goldpreis das gesetzte Ziel von 1.700 US-Dollar/Unze im kommenden Jahr übersteigen würde. Begründet wird die Einschätzung mit den folgenden Argumenten. Der expansive Wirtschaftszyklus der USA befinde sich bereits in einer späten Phase. Gold habe in der Vergangenheit zu einer Rally angesetzt, wenn der Zyklus sich bereits umkehrte. Gold sei sogar angestiegen, wenn sich die US-Wirtschaft schon in eine Rezession bewegte. Die Stärke des US-Dollars hält man nur für eine vorübergehende Erscheinung. Europa und Japan würden irgendwann aufholen. Der Dollar werde schwächer werden und so die Edelmetallpreise stützen. Nitinat glänzt bald wieder- Und SIE haben jetzt die Trümpfe in der Hand. Machen Sie was draus. Unser Urteil: STRONG BUY *Disclaimer/Impressum:* Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die Report auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments ausnahmslos mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Jeglicher Haftungsanspruch auch für ausländische Aktienempfehlungen, Derivate und Fondsempfehlungen wird daher ausnahmslos ausgeschlossen. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 29, 2018 04:06 ET (08:06 GMT)