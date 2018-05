Rocket Internet: Eine wichtige Entscheidung steht an

Italien, Spanien und die allgemeinen Euro-Sorgen der Anleger sorgten am Dienstag für eine schlechte Stimmung am deutschen Aktienmarkt. Bei Rocket Internet (WKN: A12UKK / ISIN: DE000A12UKK6) ließ man sich davon jedoch kaum beeindrucken. Die Startup-Schmiede wollte die Welt wissen lassen, dass man weitere Fortschritte bei Wachstum und der Profitabilität machen konnte.

Rocket Internet hat im ersten Quartal 2018 einen Konzernumsatz in Höhe von 10 Mio. Euro und einen Konzerngewinn in Höhe von 75 Mio. Euro erzielt. Im Vorjahreszeitraum stand noch ein dickes Minus unter dem Strich zu Buche. Außerdem wurde auf die gute Kapitalausstattung mit verfügbaren liquiden Mitteln in Höhe von 2,6 Mrd. Euro zum 15. Mai 2018 verwiesen, während ausgewählte Unternehmen wie HelloFresh, der führende Anbieter von Kochboxen, oder die Global Fashion Group weitere Fortschritte in Richtung Profitabilität gemacht hätten.

Den vollständigen Artikel lesen ...