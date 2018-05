Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Vonovia-Aktie in die "European Selected List" aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Die sehr positiven Trends im deutschen Wohnimmobilienmarkt, gehobene Kostensynergien aus Zukäufen, erfolgreich umgesetzte Projektentwicklungen sowie wertsteigernde Investments dürften das operative Ergebnis und den Nettovermögenswert des Unternehmens noch viele Jahre stark wachsen lassen, schrieb Analyst Thomas Neuhold in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/bek Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0022 2018-05-29/11:25

ISIN: DE000A1ML7J1