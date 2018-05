Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktie von AB Inbev in die "European Selected List" aufgenommen. Die Einstufung wurde auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Das Wachstum des operativen Ergebnisses (Ebitda) dürfte sich auch in den kommenden Quartalen beschleunigen, schrieb Analyst Richard Withagen in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sollte der weltgrößte Brauereikonzern ein organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich schaffen./edh/bek Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-05-29/11:26

ISIN: BE0974293251