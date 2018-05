Die Schweizer Großbank UBS hat Axel Springer mit "Sell" und einem Kursziel von 58 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die kurz- und langfristige Gewinnentwicklung des Medienkonzerns sei risikobehaftet, schrieb Analystin Patricia Pare in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem sei die Aktie im Branchenvergleich hoch bewertet, obwohl die Kombination der Vermögenswerte jener der Konkurrenz unterlegen sei./edh/tih Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-05-29/11:31

ISIN: DE0005501357