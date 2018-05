Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Hannover Rück von 106 auf 110 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Rückversicherer verfüge über hohe Reserven, so dass seine Gewinne weniger stark unter einem zyklischen Abschwung leiden dürften als die Erträge der Wettbewerber, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Urwin hob insofern die defensiven Qualitäten der Aktien hervor./la Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2018-05-29/11:45

ISIN: DE0008402215