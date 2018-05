Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Swiss Re von 88 auf 83 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Preisentwicklung in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres habe enttäuscht, schrieb Analyst Jonny Urwin in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar hätten sich die Preise nach dem Katastrophenjahr 2017 leicht erholt, allerdings nicht in dem von dem Rückversicherer erhofften Ausmaß. Allgemein werde die Branche von den Anlegern zwar als defensiv wahrgenommen. Allerdings habe die defensive Ausrichtung gegenüber dem allgemeinen Versicherungssektor eher abgenommen./la/tih Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-05-29/12:07

ISIN: CH0126881561