Die unsichere politische Situation in Italien hat die Stimmung an der Börse deutlich eingetrübt. So rutsche der DAX mittlerweile unter die Marke von 12.700 Punkten. Bankwerte stehen besonders unter Druck. Sixt ist auf Wachstumskurs. Die Aktie gibt trotzdem im allgemeinen Markttrend nach. Darüber hinaus gibt es Spekulationen auf eine Übernahme von Grammer durch den chinesischen Großaktionär Ningbo Jifeng. Holger Scholze berichtet.