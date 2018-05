LONDON (dpa-AFX) - Die Milliardärsfamilie Reimann geht weiter auf Einkaufstour. Über ihre Vermögensholding JAB schnappt sie sich die britische Sandwich-Kette Pret A Manger. Das Geschäft soll noch in diesem Sommer unter Dach und Fach sein, teilte JAB am Dienstag in London mit. Einen Kaufpreis für die weltweit 530 Läden umfassende Kette wurde nicht genannt. Nach Informationen der "Financial Times" soll JAB 1,5 Milliarden britische Pfund (1,7 Mrd Euro) auf den Tisch legen.

Pret A Manger kommt mit dem Verkauf von Sandwiches, Wraps und Salaten auf einen Jahresumsatz von 879 Millionen Pfund. Verkäufer ist der Finanzinvestor Bridgepoint. Die Kette betreibt ihre Läden in den USA, in Hongkong und Frankreich.

JAB verfügt inzwischen über ein ganzes Sammelsurium an Firmen. Die Holding hält Beteiligungen am Parfüm- und Kosmetikkonzern Coty oder dem britischen Konsumgüterhersteller Reckitt Benckiser . Zuletzt schlug JAB aber vor allem in der Lebensmittelbranche zu.

In kürzester Zeit wurde JAB mit der Übernahme von Peet's Coffee, Jacobs Douwe Egberts ("Jacobs", "Tassimo", "Senseo") oder Keurig Green Mountain zum Kaffee-Schwergewicht und ernsthaften Nestle -Konkurrenten. JAB gehört auch die Bäckereikette Panera Bread, der Donut-Anbieter Krispy Kreme oder der Bagels-Verkäufer Einstein Bros. Anfang des Jahres kaufte die Holding den Limonadenhersteller Dr Pepper Snapple für 18,7 Milliarden Dollar./she/nas/jha/fba

ISIN CH0038863350 GB00B24CGK77 JP3830800003 US2220702037

AXC0141 2018-05-29/12:33