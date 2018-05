Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Görlitz (pts027/29.05.2018/12:15) - Das FinTech-Softwareunternehmen DSER GmbH vermeldet den Vertragsabschluss mit einer Investmentbanking-Sparte einer internationalen Großbank, welcher für die positive Geschäftsentwicklung der Görlitzer Unternehmensgruppe von signifikanter Bedeutung ist. Bei dem Auftraggeber handelt es sich um einen in Europa führenden Emittenten und Market Maker von strukturierten Wertpapieren, Zertifikaten und ETFs. Per Drag- und Drop kann künftig jede mit der Bank kooperierende Vermögensverwaltung eine eigene Online Vermögensverwaltungslösung anbieten. Möglich macht dies eine bisher nie dagewesene Variante einer digitalen Vermögensverwaltungsplattform, die von DSER exklusiv in Zusammenarbeit mit dem Auftraggeber entwickelt und betrieben wird. Die kooperierenden Vermögensverwalter werden so in die Lage versetzt, ihren Endkunden eine "State of the Art"-Online-Vermögensverwaltung anzubieten. Dabei fokussiert sich der Vermögensverwalter auf das tatsächliche Portfolio Management und die Plattform sorgt dafür, dass die Endkunden alle für sie notwendigen Schritte bequem vollumfänglich online abwickeln können. Neben der Auswahl des für den Endkunden geeigneten Asset Managers und Portfolios kann über die Plattform die digitale Abwicklung des vollständigen Onboarding-Prozesses - inklusive Abschluss des Vermögensverwaltungsvertrags - durchgeführt werden. Dies schließt sowohl die gesetzeskonforme Legitimationsprüfung als auch die Depoteröffnung bei einer angeschlossenen depotführenden Bank ein. Im Hintergrund ermöglicht das Zusammenspiel einer hoch entwickelten Portfolio-Engine der Bank und einer spezifischen Ausprägung der zentralen, web-basierten, zertifizierten und WpHG-konformen Standard Portfolio Management Software munio 7.0 der DSER die Verwaltung der Endkundendaten sowie Kundenservice und Überwachung der jeweiligen Masterportfolios. Auch die Abrechnung und der Ex- und Import von Daten der Market Data Provider wird aus munio 7.0 gesteuert. "Die Plattform ist im Markt absolut einzigartig, eine offene Onlineplattform für Vermögensverwalter", so Johann Horch, Geschäftsführer der DSER GmbH. "Neben der Herausforderung, etwas völlig Neues zu schaffen, eröffnet sich hier für unsere Unternehmensgruppe auch ein neues Geschäftsmodell." Horch ist sicher: "Mit diesem bedeutenden Vertragsabschluss sind wir endgültig in der ersten Liga angekommen - 2018 steht bei uns ganz im Zeichen wegweisender Innovationen. Wir denken Banking in die Zukunft und sehen dabei Software als Service und nicht als reines Produkt." (Ende) Aussender: DSER - Deutsche Software Engineering & Research GmbH Ansprechpartner: Susanne Uhl Tel.: +49 3581 37499-0 E-Mail: info@dser.de Website: www.dser.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20180529027

