Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Roche nach dem Erreichen eines Zwischenziel bei einer klinischen Studie mit Tecentriq auf der "Conviction Buy List" und mit einem Kursziel von 300 Franken belassen. Das Pharmaunternehmen habe einen erneuten Erfolg erzielt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das Medikament Tecentriq erwartet der Analyst Spitzenumsätze von 6,1 Milliarden Franken 2022, was 3,6 Milliarden Franken mehr als der von Roche zusammengestellte Konsens sei./mf/tih Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0063 2018-05-29/13:43

ISIN: CH0012032048