Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Total-Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Unter anderem ermögliche die steigende Zahl an Förderprojekten den wichtigen europäischen Ölkonzernen das stärkste Volumen- und Barmittelwachstum seit 20 Jahren, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Seine "Top Picks" im Sektor sind die Aktien von BP, Eni, Shell und Total./edh/bek Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0065 2018-05-29/13:56

ISIN: FR0000120271