Liebe Trader,

Übergeordnet herrschte seit dem Jahreshoch aus Januar bei 13,82 Euro bärische Stimmung unter den Marktteilnehmern, sodass der Wert kontinuierlich abstieg. Im gestrigen Handel rutsche die Aktie sogar unter die für die Bank wichtige Unterstützung von 10,00 Euro ab. Dabei wird erneut Italien als Verkaufsargument von Bankentiteln genannt - das Land steckt derzeit in einer schweren politischen Krise. Das wirkt sich auf den drittgrößten (!) Geldgeber des Landes aus, nämlich die deutschen Banken. Die Commerzbank spielt dabei eine herausragende Rolle. Das Wertpapier brach intraday um über sechs weitere Prozent ein, damit ist die zweitgrößte deutsche Bank 11,1 Milliarden Euro weniger wert als vorher. Ein schwerer Schlag!

Short-Chance:

Aufgrund der aktuell kritischen Lage ist ein Abverkauf der Aktie zunächst unvermeidlich und lässt Kursziele vorerst bei 7,82 Euro möglich werden. Darunter könnte es mit den Notierungen sogar an die Jahrestiefs aus 2017 bei 6,96 Euro weiter abwärts gehen. Das bleibt aber noch per Tagesschlusskurs abzuwarten. Eine Verlustbegrenzung würde erst über dem Widerstand von glatt 10,00 Euro Sinn machen. Sollte sich die Commerzbank-Aktie aber tatsächlich im Bereich der Kurslücke aus April 2017 um 8,34 Euro stabilisieren können, bestünde oberhalb von 8,65 Euro wieder eine durchaus realistische Chance auf einen Rücklauf zurück an rund 10,00 Euro. Höhere Kursnotierungen können unterdessen erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über den aktuell vorherrschenden Abwärtstrend abgeleitet werden, Kurspotenzial bis an 11,80 Euro wäre dann vorstellbar.

________________________________________________________________________

Einstieg per Market-Sell-Order: 8,94 Euro

Kursziel: 7,82 / 6,96 Euro

Stop: < 10,00 Euro

Risikogröße pro CFD: 1,06 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

________________________________________________________________________

Wochenchart:

Tageschart:

Commerzbank; Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 8,94 Euro; 13:31 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

Diese Aktie können Sie mit dem Metatrader4 bei direktbroker-FX.de, für 2,95 EUR flat handeln. Fordern Sie jetzt die Demo an.