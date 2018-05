Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Innogy auf "Underweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die europäischen Energieversorger hätten insgesamt starke Zahlen für das erste Quartal ausgewiesen, schrieb Analyst Dominik Olszewski in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei hätten 68 Prozent der beobachteten Sektorunternehmen die durchschnittlichen Gewinnprognosen (EPS) übertroffen und keines habe sie verfehlt. Die Kennziffern der vor einer Zerschlagung stehenden RWE-Ökostromtochter seien weitgehend "in line" ausgefallen./edh/la Datum der Analyse: 25.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0068 2018-05-29/14:01

ISIN: DE000A2AADD2