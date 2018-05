Indexreform Deutschland: Aufwertung für Wirecard & Co

Die Deutsche Börse hat eine umfassende Indexreform angekündigt. Umgesetzt werden die Maßnahmen zwar erst im September, doch für Anleger eröffnen sich schon heute attraktive Chancen.

Im Februar hatte die Deutsche Börse eine umfassende Reform der deutschen Auswahlbarometer angekündigt. Nachdem der Indexbetreiber in den vergangenen Monaten die Meinungen zahlreicher Marktteilnehmer zu dem Thema eingeholt hatte, ist nun die Entscheidung gefallen.

Demnach wird es bei den Nebenwerteindizes zu erheblichen Veränderungen kommen. Im Mittelpunkt steht die Aufhebung der derzeit noch existierenden strengen Klassifizierung in die Segmente Tech und Classic. Somit können auch Unternehmen des Technologie-Segments, die derzeit im TecDAX gelistet sind, in den MDAX oder SDAX aufgenommen werden. Das ist aber noch nicht alles. Zudem steigt die Zahl der Mitglieder im MDAX von 50 auf 60 und im SDAX von 50 auf 70. Der TecDAX wird weiterhin aus 30 Aktien bestehen. Doch können DAX-Aktien, die den Tech-Sektoren zugeordnet sind, künftig auch in den TecDAX aufgenommen werden. Konkret werden davon die Papiere von Deutsche Telekom, Infineon und SAP betroffen sein.

