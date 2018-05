Am heutigen Dienstag geht es newstechnisch ordentlich rund bei der Bayer-Aktie. Zunächst hat KWS Saat anlässlich der Veröffentlichung der finalen Auflagen an Bayer durch die EU-Kommission vom 25. Mai Baywe ein unverbindliches Angebot für das maßgeblich unter Nunhems firmierende weltweite Gemüsesaatgutgeschäft übermittelt. Der Konzern hat damit seine ebenfalls unverbindliche Offerte aus dem Januar erneuert. Details nannte KWS nicht, sprach aber von "attraktiven Konditionen". Bislang sah alles jedoch danach aus, dass der BASF -Konzern hier zum Zuge kommt. Jedoch sehen die rechtlichen Auflagen vor, dass der Käufer eigene relevante Expertise im jeweiligen Geschäftsfeld haben müsse und strategische Bedeutung im jeweiligen Segment, berichtete die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" in ihrer Dienstagausgabe unter Berufung auf Informationen aus der KWS-Zentrale. Die EU-Kommission habe KWS Saat bestätigt, über beides zu verfügen.

