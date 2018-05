Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: Alexanderwerk Aktiengesellschaft / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung Alexanderwerk Aktiengesellschaft: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 22.06.2018 in Remscheid mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2018-05-29 / 15:06 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Alexanderwerk Aktiengesellschaft Remscheid ISIN DE0005032007 / WKN 503200 Ergänzung der Tagesordnung der ordentlichen Hauptversammlung vom 22.06.2018 Durch Bekanntmachung im Bundesanzeiger vom 14. Mai 2018 wurde die ordentliche Hauptversammlung der Alexanderwerk AG für Freitag, 22. Juni 2018, 11:00 Uhr, im Kulturzentrum Klosterkirche, Klostergasse 8, 42897 Remscheid, einberufen. Der Aktionär Jan Peter Arnz, Remscheid, hat gemäß § 122 Abs. 2 AktG ein Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung gestellt. Folgender Gegenstand wird auf die Tagesordnung der am 22.06.2018 stattfindenden Hauptversammlung gesetzt: 5. *Beschlussfassung über die Änderung von § 10 Satz 1 der Satzung* Herr Arnz hat folgendes Verlangen unterbreitet: § 10 Satz 1 der Satzung lautet gegenwärtig: 'Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens drei Mitgliedern.' Diese Formulierung in § 10 Satz 1 ('. mindestens drei .') ist als sogenannte variable Angabe unzulässig und muss daher geändert werden. Vergleiche hierzu Hüffer/Koch, Aktiengesetz, § 95 Rn. 3, 'variable Angaben (wenigstens 3 höchstens 9) sind unzulässig.' Deshalb soll die Satzung berichtigt und eine bestimmte Zahl festgelegt werden. Zusätzlich soll bei der Gelegenheit die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von drei auf künftig sechs Mitglieder erhöht werden. Hierzu schlägt Herr Arnz vor, Folgendes zu beschließen. '§ 10 Satz 1 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 'Der Aufsichtsrat besteht aus sechs (6) Mitgliedern.' Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden im Rahmen der Hauptversammlung zu dem Beschlussvorschlag Stellung nehmen. Remscheid, im Mai 2018 *Alexanderwerk* _Der Vorstand_ 2018-05-29 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Alexanderwerk Aktiengesellschaft Kippdorfstraße 6-24 42857 Remscheid Deutschland Telefon: +49 2191 795-0 Fax: +49 2191 795-202 E-Mail: IR@alexanderwerk.com Internet: http://www.alexanderwerk.com ISIN: DE0005032007 WKN: 503200 Börsen: Auslandsbörse(n) Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Stuttgart Ende der Mitteilung DGAP News-Service 690535 2018-05-29

