Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für United Internet nach einem Interview des Konzernchefs auf "Buy" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Er sehe in den Aussagen von Ralph Dommermuth mit geplanten Investitionen in die Infrastruktur nur eine kleine Umpositionierung, aber kein Indiz für eine grundsätzliche Abkehr von der bisherigen Philosophie des Internet- und Telekomunternehmens, schrieb Analyst Ulrich Rathe in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/la Datum der Analyse: 29.05.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0081 2018-05-29/15:53

ISIN: DE0005089031