Liebe Trader,

Der europäische Bankenindex STOXX 600 Banks bricht zu Beginn dieser Woche dramatisch ein und hat nach einer einjährigen Seitwärtsphase ein größeres Trendwendesignal ausgelöst. Seit der Finanzkrise und einem anschließenden Erholungshoch von 243,13 Punkten beherrscht übergeordnete ein stetiger und vor allem langfristiger Abwärtstrend das Kursgeschehen beim STOXX 600 Banks-Index. Dabei etablierte das Barometer während dieser Zeit immer tiefere Hochs und ließ kaum Zweifel auf ein ungeklärtes Problem im europäischen Bankensektor schließen. Zwar gehören Auf- und Abwärtsphasen seit immer zur Kursgestaltung dazu, allerdings weckte das letzte größere Verlaufshoch aus Ende Januar dieses Jahres bei lediglich 197,44 Punkten besondere Sorgen um den Zustand des europäischen Bankensektors. Es nämlich nicht einmal gelungen an die seit 2009 bestehende Abwärtstrendlinie anzusteigen, der Index drehte bereits zuvor wieder zur Unterseite ab und etablierte seit Anfang 2017 ein eindeutiges Warnzeichen in Form einer größeren und einjährigen SKS-Formation. Und diese steht in der Charttechnik nun mal für den Beginn einer Trendwende, die mit dem heutigen Kursrückfall unter die blau eingezeichnete Nackenlinie schlussendlich aktiviert worden ist.

Short-Chance:

Für gewöhnlich bedeutet die Auflösung und vollständige Umsetzung einer derartigen Formation eine längere Phase von Verlusten, die sich im aktuellen Beispiel zunächst auf das Niveau des 61,8 % Fibonacci-Retracements bei grob 147,12 Punkten erstrecken dürfte. Weitere Ziele sind im Bereich von 137,72 Punkten auszumachen. Interessierte Anleger können hierzu über entsprechende Short-Vehikel zurückgreifen und von einem Kurssturz profitieren. Besonderes Augenmerk sollte den Nachrichten aus Italien zukommen, es droht eine Regierungskrise! Eine rasche Erholung scheint nach den vorausgegangenen Kursverlusten kaum vorstellbar, erst oberhalb des Kursniveaus von mindestens 180,00 Punkten würde sich eine realistische Chance auf einen Fehlausbruch und steigende Notierungen des europäischen Bankensektors zurück an die Jahreshochs von 197,44 Punkten ergeben. Dieses Szenario scheint im Hinblick auf das hochverschuldete Italien jedoch wenig vorstellbar, vielleicht aber interveniert doch noch die EZB und sorgt anschließend für eine merkliche Entspannung im Bankensektors.

Widerstände: 168,58 / 170,00 / 172,14 / 172,95 / 173,46 / 175,00 Punkte

Unterstützungen: 163,61 / 161,57 / 160,00 / 158,83 / 155,96 / 153,97 Punkte

Wochenchart:



Tageschart:



STOXX 600 Banks-Index, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs des Index zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 165,66 Punkte; 15:20 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

