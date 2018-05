Deutsche Grundstücksauktionen AG: Bundesrat stimmt Immobilienverkauf zu DGAP-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Immobilien Deutsche Grundstücksauktionen AG: Bundesrat stimmt Immobilienverkauf zu 29.05.2018 / 16:18 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. Bundesrat stimmt Immobilienverkauf zu Für die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben wurde auf der Frühjahrsauktion der Deutschen Grundstücksauktionen AG für ein Grundstück in Berlin-Marzahn ein Auktionserlös von EUR 15,23 Mio. erzielt (bereits am 28.03.18 gemeldet). Aufgrund des erheblichen Wertes bedurfte die Veräußerung nach § 64 Bundeshaushaltsordnung der Zustimmung des Bundestages und des Bundesrates. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte bereits am 25.04.18 positiv votiert, nun hat auch der Finanzausschuss des Bundesrates dem Geschäft zugestimmt. Der Genehmigungsvorbehalt ist damit erledigt, so dass nun die weitere Abwicklung des Kaufvertrages erfolgen kann. Für die Deutsche Grundstücksauktionen AG hat diese Zustimmung eine maßgebliche Bedeutung, weil von dem höchsten Einzelverkaufserlös den das Unternehmen bisher für eine Immobilie erzielt hat auch eine erhebliche Courtageeinnahme abhängt. Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400): Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, kommerzieller und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG), die Deutsche Bahn AG, die TLG Immobilien AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen ( SGA), Westdeutschen ( WDGA) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG ( NDGA), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH ( P&B) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH ( DIIA) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA. Internet: https://www.dga-ag.de Deutsche Grundstücksauktionen AG, Berlin, den 29.05.2018 29.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Grundstücksauktionen AG Kurfürstendamm 65 10707 Berlin Deutschland Telefon: +49-30-88468-80 Fax: +49-30-88468-888 E-Mail: spowels@dga-ag.de Internet: www.dga-ag.de ISIN: DE0005533400 WKN: 553340 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 690559 29.05.2018

